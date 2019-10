(Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify)

MANILA, Philippines – Malaki ang epekto ng disinformation at "fake news" sa labas ng online world.

Puwede nitong maapektuhan ang posibleng resulta ng mga eleksyon, tulad ng nangyari sa Brexit. Maaari rin nitong sirain ang reputasyon ng isang indibidwal – pribado man o isang malaki o makapangyarihang tao.

Para labanan ito, ang Rappler ay mayroong fact-checking team na araw-araw na sumusuri sa posibleng "fake news" posts online.

Sa podcast na ito, tatalakayin ng researcher-writers na sila Jodesz Gavilan at Vernise Tantuco kung paano ginagawa ng Rappler team ang fact-check, ang mga nakikita nilang trends sa disinformation, at ang mga hamon na kanilang kinakaharap.

Paano makakatulong ang publiko sa laban? Pakinggan sa podcast na ito.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

