MANILA, Philippines – Mahalaga ang aktibismo sa lipunan, lalo na sa demokrasya.

Ngunit ilang insidente na ng raid at arrest ang nangyari kamakailan sa Pilipinas na nagpatibay sa alegasyong ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nagsasagawa ng crackdown sa mga human rights at progressive groups.

Kaakibat ito ng pag-akusa sa mga grupong sila ay kadikit ng Communist Party of the Philippines. Tinatawag din itong "red-tagging,"

Sa podcast na ito, pag-uusapan nila justice reporter Lian Buan and researcher-writer Jodesz Gavilan ang mga insidente ng pag-aresto, ang mga ginagawa ng mga grupo para labanan ang mga alegasyon, at ang tugon ng mga korte dito.

Ano ang implikasyon ng crackdown na ito sa demokrasya sa Pilipinas? Pakinggan sa podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Photo by Darren Langit/Rappler

