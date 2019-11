Published 11:31 AM, November 23, 2019



MANILA, Philippines – Mula sa pagbabale-wala sa kanya ng Duterte administration mula 2016, nalagay sa isang importanteng posisyon si Vice President Leni Robredo ngayong 2019.

Itinalaga siya bilang co-chairperson ng Inter-Agency Committee on Anti-Illegal Drugs (ICAD) at binibigyan siya ng pagkakataong pamunuan ang efforts ng gobyerno laban sa droga.

Ngunit marami na ang umusbong na pagsubok na nagmumula sa kapwa niya opisyal sa gobyerno, partikular na sa access sa mahahalagang dokumento at data.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nila police reporter Rambo Talabong, House reporter Mara Cepeda na sinusundan din si Robredo, at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang ideal na role ni Robredo sa anti-drug campaign, ang pagsubok na kanya pang kakaharapin, at ang maaaring kahihitnan ng kanyang bagong posisyon.

Bakit nga ba siya itinalaga ni Duterte? Ano ang gusto nitong mangyari?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

