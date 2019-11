Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify

MANILA, Philippines – Maraming imprastraktura ang itinayo para sa 30th Southeast Asian Games 2019 sa Pilipinas ngunit kaakibat nito ang kontrobersiya.

Maliban sa mga minadaling mga pasilidad at pagkukulang sa pagasikaso ng mga bisita, humaharap rin sa kontrobersiya ang isang P11-billion deal sa pagitan ng Bases Conversion and Development Authority (BCDA) at Malaysian firm MTD Capital Berhad para sa sports facilities ng New Clark City.

Sa isang imbestigasyon ng Rappler, nadiskubre na ito ay nakitang kwestyonable ng corporate counsels ng gobyerno. (READ: How BCDA's multi-billion New Clark deal slipped through)

Sa podcast na ito, paguusapan nila business reporter Ralf Rivas, justice reporter Lian Buan, at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang laman ng deal na ito, ano ang mga anomalya na nakikita, at paano ba nakalusot ang BCDA at MTD Capital Berhad.

Ano ang makukuha ng Pilipinas dito? Hanggang kailan ito babayaran? Pakinggan sa podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

