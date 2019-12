Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify

MANILA, Philippines – May ibang pinagkakaabalahan si Alan Peter Cayetano maliban sa trabaho niya bilang Speaker ng House of Representatives.

Siya rin ang chairperson ng Philippine Sea Games Organizational Committee (Phisgoc), ang punong abala sa 30th Southeast Asian Games 2019 sa Pilipinas.

Balot ng kontrobersiya ang komiteng ito matapos maglitawan ang mga problema sa paghahanda sa palaro. Kailangan ding magpaliwanag si Cayetano tungkol sa budget na ibinigay ng gobyerno sa Phisgoc, isang pribadong foundation, para sa hosting SEA Games 2019.

Ayon sa isang report ng Rappler, nagpalipat-lipat ang pondo kung nasaan si Cayetano – mula Department of Foreign Affairs hanggang Phisgoc (ipinapasa mula sa Philippine Sports Commission). (READ: Multi-billion SEA Games 2019 fund follows Cayetano where he goes)

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina House reporter Mara Cepeda and researcher-writer Jodesz Gavilan kung paano lumipat ang pondo, bakit si Cayetano ang napiling mamuno sa Phisgoc, at kung may conflict of interest ba rito.

Ano ang mangyayari kay Cayetano pagkatapos ng SEA Games? Handa ba siyang harapin ang sinasabi niyang audit? Pakinggan sa podcast na ito.

