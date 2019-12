Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify

MANILA, Philippines – Malaki ang 2019 para sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ito ang kalagitnaan ng kanyang termino.

Ngunit tulad ng mga nakaraang taon, hindi naging ligtas ang nakalipas na 12 buwan sa ilalim ni Duterte sa mga kontrobersiya at isyung patungkol sa napakaraming bagay. Kasama dito ang isyu sa Bureau of Corrections at si Nicanor Faeldon, ang ninja cops, at si Oscar Albayalde, at ang walang humpay na kampanya laban sa ilegal na droga.

May mga ugong-ugong tungkol sa kalusugan ng Presidente, lalo na sa maraming beses nitong pagliban sa mga opisyal na kaganapan sa loob at labas ng Pilipinas.

Sa podcast na ito, ilalatag nila Malacañang reporter Pia Ranada at researcher-writer Jodesz Gavilan ang pinakamalaking isyung hinarap ni Duterte, kung paano niya tinugunan dito, at kung ano ang mga kontrobersiyang susunod sa kanya sa mga susunod pang taon.

Ano ang dapat nating abangan mula sa Presidente lalo na't palapit na ang eleksyon sa 2022?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

