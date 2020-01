Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify.

MANILA, Philippines – Isa ang Estados Unidos sa mga bansang unang umaksiyon laban sa pagkakulong ni Senador Leila de Lima.

Nasa 2020 budget ng US na pinirmahan ni President Donald Trump noong December 2019 ang isang probisyon ipagbabawal ang pagpasok sa kanilang bansa ng mga opisyales sa Pilipinas na may kinalaman sa di-makatarungang pagkakulong ng senador.

Ikinagalit ng maraming tao na konektado sa kampo ni President Rodrigo Duterte ang balitang ito, Anila, "lawful" ang pagkakulong sa senador. Marami rin ang naghugas-kamay, na hindi raw sila nakialam sa proseso.

Sa podcast na ito, hihimayin nina foreign affairs reporter Sofia Tomacruz at researcher-writer Jodesz Gavilan ang isyu na ito: Ano ang implikasyon ng sanctions? Ano ang maaaring susunod na mangyari.

Gaano ito kaiba sa Magnitsky Act? Ano ang dapat abangan na aksiyon mula sa US at sa Pilipinas? Pakinggan sa podcast na ito.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Pakinggan ang iba pang episodes ng Newsbreak: Beyond the Stories: