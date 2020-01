Published 11:45 AM, January 19, 2020

MANILA, Philippines – Patuloy na tumataas ang tensiyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos mapatay si Qasem Soleimani, isang high-ranking na heneral.

Ang dalawang bansa ay nagpatama ng missiles sa mga base militar ng isa't isa at nagpalitan na ng maaanghang na salita. Sa mga nakaraang linggo, nakita rin ng buong mundo na ang tensiyon sa pagitan ng US at Iran ay nakaaapekto rin sa maraming sibilyan at hindi lamang sa mga sundalo.

Noong ika-8 ng Enero, tinamaan ng isang missile mula sa Iran ang isang pampasaherong eroplano ng Ukraine dahil diumano'y inakala itong isang hostile target. Umabot sa 176 na katao ang namatay.

Sa podcast na ito, hihimayin nina foreign affairs reporter Sofia Tomacruz at researcher-writer Jodesz Gavilan ang isyu sa pagitan ng Iran at US. Ano ang implikasyon ng tensiyon sa Pilipinas kapag lumala ito? Ano ang mangyayari sa maraming overseas Filipino workers sa Middle East? Ano ang posibleng kahihinatnan ng gulo?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

