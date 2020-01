Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify.

MANILA, Philippines – Halos dalawang linggong nasa Alert Level 4 ang Taal Volcano.

Nagsimula ito noong January 12 kung kailan libo-libong residente na ang lumikas para maiwasan ang ashfall at ang mga posible pang mangyari. Patuloy namang binabantayan ng mga awtoridad ang sitwasyon ng bulkan. (READ: Taal Volcano's 2020 eruption: What we know so far)

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina editor Acor Arceo, na pinangungunahan ang Taal coverage ng Rappler, at researcher-writer Jodesz Gavilan kung paano at kailan nagsimula ang pag-alboroto ng bulkan, kung ano ang dapat antabayanan ng lokal na gobyerno, at kung ano ang pagkakaiba ng alert levels na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ano ang worst-case scenario sa Taal Volcano? Ano ang dapat gawin ng publiko ngayong nakataas sa Alert Level 4 ito? Pakinggan sa podcast ang mga kasagutan.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

