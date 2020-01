Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify.

MANILA, Philippines – Nagsimula ang taong 2020 na puno ng takot para sa karamihan dahil sa banta ng novel coronavirus.

Nagsimula ang sakit sa Wuhan sa China at kumalat na sa Asya at sa labas nito. Libo-libo na ang mga kumpirmadong kaso ng novel coronavirus at malapit na sa 200 ang namatay. (BASAHIN: The global spread of the coronavirus: Where is it?)

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina health reporter Janella Paris at researcher-writer Jodesz Gavilan kung paano at kailan nagsimula ang novel coronavirus, ano ang kaibahan nito sa ibang strain, at ano ang maaaring gawin para labanan ito.

Ano ang mga hakbang na sinusunod ng mga bansang apektado ng novel coronavirus? Handa ba ang Pilipinas kung sakaling ito ay umabot sa bansa?

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Photo by Inoue Jaena/Rappler

