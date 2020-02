Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify.

MANILA, Philippines – Dumiretso na sa Korte Suprema ang krusada ng administrasyong Duterte laban sa malayang pamamahayag.

Gamit ang quo warranto petition, hinihingi ni Solicitor General Jose Calida na i-revoke ng Korte Suprema ang franchise ng ABS-CBN. Ang paggamit ng quo warranto petition ay hindi na bago. Ito ang nagpatalsik kay Maria Lourdes Sereno mula sa pagiging chief justice.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina justice reporter Lian Buan at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang quo warranto, bakit ito paboritong gamitin ng administrasyon, at ano ang posibleng implikasyon nito kung sakaling magtagumpay na naman si Calida.

Ayon kay Buan, nagpapakita ito ng isang "disturbing trend":

The thing kasi with the quo warranto, it's a very draconian legal measure niya. Sabi nga ng ibang experts, if the Solicitor General really found something wrong with how ABS-CBN does its business, there are less restrictive remedies to do so. Kung may problema sa tax, mag-file ka ng tax case. Kung may problema dito, mag-file ka ng ganito. Why does it have to be a shutdown?

Ano ang kaibahan ng paggamit ng quo warranto laban kay Sereno at sa kaso ng ABS-CBN? Pakinggan sa podcast na ito.

