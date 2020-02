Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify.

MANILA, Philippines – Lahat ay nakatutok sa susunod na hakbang ng Kongreso tungkol sa franchise renewal ng ABS-CBN.

Ilang proposed bills na rin ang nakabinbin sa Mababang Kapulungan ngunit hindi ito umuusad. Naunahan na rin sila ng quo warranto petition na inihain ni Solicitor General Jose Calida laban sa ABS-CBN.

Nitong ika-24 ng Pebrero, nagsagawa ng hearing ang Senado tungkol sa mga alegasyon laban sa ABS-CBN.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina Senate reporter Aika Rey, House reporter Mara Cepeda, at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang dahilan ng mabagal na pag-usad sa Kongreso, sino-sino ang mga mambabatas na kasama sa isyu, at ano ang maaaring gawin ng Senado para mapabilis ang proseso.

Isa sa tinitingnan na maaaring mangyari ay ang pagbigay ng National Telecommunications Commission (NTC) ng provisional authority. Ngunit ayon kay Rey:

Kung mangyari man ang scenario one na magkakaroon ng concurrent resolution at ibibigay ni NTC ang provisional authority, it's still on shaky grounds kasi wala naman technically legal basis to let them operate at kung si NTC, hindi naman niya bibigyan o wiwithdraw, eh di hindi na mag-operate ang ABS-CBN.

Ayon naman kay Cepeda, ang pinaka-apektado ay ang mga empleyado na constituents ng maraming kongresista:

For me this is power at its raw form. As long as the President doesn't want it, as long as the House dilly-dallies, as long as the Senate isn't able to convince the House, there's this sword hanging over the head of ABS-CBN. It's intimidation at most, tinatakot sila... It's sad because binigay natin iyong kapangyarihan na iyon sa mga inelect natin na congressmen and senators kasi they are supposed to protect our rights... And whether or not nagkaroon sila ng problema, politics aside, ang magsa-suffer ang regular employees who have nothing to do with whatever politics that's happening.

May kapangyarihan ba ang Senado na pilitin ang Mababang Kapulungan na iusad na ang talakayan patungkol sa ABS-CBN franchise? Pakinggan sa podcast na ito.

