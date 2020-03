Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify.

MANILA, Philippines – Kasama ng pagtaas ng bilang ng kumpirmadong kaso ng novel coronavirus sa Piipinas ay ang pag-panic ng mga tao.

Ayon sa Department of Health, mayroong 49 na kaso ng novel coronavirus sa Pilipinas at karamihan dito ay makikita sa Metro Manila. Marami na ring mga mamamayan, kasama ang matataas na opisyales ng gobyerno, ang nag-self quarantine. May mga insidente na rin ng panic buying at ilang reports ng overpricing.

Sa pagsubok na hatid ng novel coronavirus outbreak, importanteng maalam at aktibo ang local government units para siguraduhin ang kaligtasan ng kanilang nasasakupan.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina police and Metro Manila reporter Rambo Talabong at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano nga ba ang papel at responsibilidad ng mga lokal na opisyal sa harap ng outbreak, at kung ano ang kanilang dapat pinagtutuunan ng pansin.

Ayon kay Talabong, magandang malinaw ang DILG memorandum pagdating sa pag-delegate ng tasks, lalo na sa barangay officials:

Hindi kayang gawin ng isang tao lang kaya mahalagang-mahalaga dito sa memorandum ang pag-delegate talaga at pagbibigay ng kapangyarihan sa mga barangay captain to do it in their own local context. Hyperlocal nga, hindi lang sa local, but your own barangay, your own neighborhood. Specific roads, specific pavements, alam mo saan ka iiwas, saan ka pupunta, anong simbahan ang hindi mo pupuntahan. Dapat may ganitong mechanism na activated ang mga barangay.

Paano dapat ang coordination sa pagitan ng LGUs at national government? Ano ang pagkukulang ng local officials, kung mayroon man? Pakinggan sa podcast na ito.

