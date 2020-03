Published 11:11 AM, March 21, 2020

MANILA, Philippines – Ang novel coronavirus ay kumalat na sa iba't ibang bansa nitong mga nakaraang buwan.

Sa lahat ng mga bansa sa Asya, lamang ang Singapore sa mga pamamaraan nito sa pag-a-address ng coronavirus outbreak. Wala pang nasasawi habang ang bilang ng mga bagong kumpirmadong kaso ay maliit kumpara sa mga kapitbahay nito sa rehiyon, isang tanda na epektibo ang implementasyon nito ng mga patakaran.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina reporter Paterno Esmaquel II at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang mga aral na makukuha mula sa kung paano nilalabanan ng Singapore ang novel coronavirus outbreak.

Ayon kay Esmaquel, na kasalukuyang nasa Singapore upang mag-aral, ang mga Singaporean ay alerto at panatag sa harap ng outbreak na ito. Natuto na rin ang bansa sa kanilang hinarap na SARS outbreak noong 2003:

Iyong nag-standout sa pag-handle ng Singapore ay yung malayong planning nila. Long-term vision para sa mga ganitong outbreak. Simula noong SARS noong 2003, nagtanda iyong Singapore talaga. Dala-dala na nila iyong mga plano mula noon. Itong mga ini-implement ngayon laban sa coronavirus, matagal na itong nakakasa. Hinihintay na lang kung kailan nila magagamit.

Hindi kasing-yaman ng Pilipinas ang Singapore, kaya maaaring hindi gaanong posible ang ilang mga hakbang na ginawa nito, katulad ng pagbibigay ng pera sa mga self-employed na apektado.

Ngunit ayon kay Esmaquel, maaaring may matutunan ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte sa kung paano hinaharap ni Prime Minister Lee Hsien Loong ang publiko.

Kung iyong Pilipinas man hindi kayang bigyan ng 100 dollars ang mga self-employed, hindi kayang bayaran iyong mga hospital bills dahil siyempre gipit ang budget ng Pilipinas, medyo naiintindihan natin iyan. Pero iyon ba namang messaging, libre naman iyon. Iyong pagpa-panatag ng loob ng mga tao, libre naman iyon. Pati iyong pagbibigay ng eksaktong oras para sa mga press conference, iyong hindi naman hating-gabi iyong pagpapa-presscon mo para naman iyong mga tao ay makatulog nang mahimbing...Hindi kailangang mayaman na bansa para maisip mo na kailangan iyon ng mga tao, para panatag ang loob at malinaw ang isip para harapin iyong virus na ito.

Paano naging ganito ang sitwasyon sa Singapore? Pakinggan sa podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

