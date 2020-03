Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify.

MANILA, Philippines – Marami ang nagsasabing sa kahit anong problema, mahalagang malaman kung gaano na ito kalaki para masolusyunan nang maayos.

Kaya naman pagdating sa novel coronavirus, malakas na ang ugong para sa mass testing – o ang pangmalawakang pagbibigay ng test sa mga tao upang malaman kung sino-sino ang maaaring nakakuha ng virus. Ngunit ayon sa Department of Health (DOH), hindi pa ito kailangan ng Pilipinas kung saan tumataas na ang bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina reporter Mara Cepeda at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano nga ba ang proseso para sa testing, ano ang mga problemang hinaharap ng Pilipinas pagdating dito, at kung bakit hindi pa sang-ayon ang DOH sa mass testing.

May dahilan ang mga humihingi ng mass testing, ayon kay Cepeda:

[The calls] are not without basis. Ang World Health Organization na mismo ang nagsasabi na kailangan test, test, test as much as you can kasi the more people we test, the more we will be able to get a clear picture of the state of the infection in the country. Magkakaroon tayo ng data na ah okay, ito talaga ang age group na tinatamaan... Mas concentrated sa ganitong area. The more that they test kasi, mas magkakaroon ng datos ang gobyerno para ma-identify na puwede na i-lift ang lockdown sa Luzon and i-continue ang quarantine dito sa certain hot spots.

Pero kaya ba ng Pilipinas gawin ito? At bakit may mga opisyal na nakakapag-test na? Ano ang tugon ng gobyerno pagdating dito? Pakinggan ang podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

