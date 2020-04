Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify

MANILA, Philippines – Walang programa ng gobyerno ang maayos na maipapatupad kung walang sapat na pondo.

Kaya naman sa laban kontra novel coronavirus outbreak sa Pilipinas, mahalagang bahagi ang pondong inilalaan ng gobyerno para matugunan ang bawat isyu at problema. Kasama na rito ang proteksyon para sa mga frontliners at tulong para sa mga mahihirap. (READ: What we know so far: Funding the fight vs the coronavirus)

Ngunit may pera nga ba ang gobyerno para dito?

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina reporter Aika Rey at researcher-writer Jodesz Gavilan ang budget ng administrasyon para sa novel coronavirus response – kung saang ahensya ito napunta, at kung paano ito mararamdaman ng mga mamamayan.

Ayon kay Rey, isang mahalagang aksyon ng gobyerno ngayon ay ang paghahanap ng pera:

Ang dapat gawin ng government is to look for cash kasi as I mentioned earlier, merong mga projections ang mga economic managers kung magkano ang i-spend nila per month and hindi accounted for ang coronavirus. Iyon iyong malaking problema at iyon ang pagtuunan ng pansin and be very strategic about it.

Hinikayat din niya na maging mapagmatyag ang mga mamamayan:

Be watchful talaga kung saan-saan din ina-allocate itong mga pera kasi as I mentioned earlier, meron na tayong problema sa reporting. Kaya kailangan din nating tingnan at kailangan natin i-push iyong government na mas maging transparent pa sila. So ngayon, hindi pa ganoon kalinaw kung magkano ang gagastusin at saan gagastusin, but in the coming weeks, kapag mas naging full-blown na ang implementation nito at talagang mas tuloy-tuloy na sila mag-release ng pondo, kailangan natin bantayan ito dahil maraming details na puwedeng mawala in between. Be watchful, be vigilant, and know where the money will go.

Magkano nga ba ang pondong inilaan ng gobyerno? May transparency ba? Saan pa nagkukulang? Pakinggan ang podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

