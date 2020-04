Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify

MANILA, Philippines – Iba't ibang bansa na ang nagdesisyong palayain ang ilang libong persons deprived of liberty (PDL) upang iligtas sila sa panganib na dala ng coronavirus.

Ngunit sa Pilipinas, kasalukuyang dumadaan sa butas ng karayom ang mungkahi ng maraming civil society organizations at government agencies patungkol sa mga PDL.

Ito ay pinag-iisipan pa raw ng mga opisyal ng gobyerno, katulad na lamang ng mga nasa Department of Justice.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina reporter Lian Buan at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit marami ang nagsasabing dapat nang palayain ang low-risk, sick, at elderly PDLs ngayong humaharap ang bansa sa coronavirus pandemic.

Ayon kay Buan:

It's a human rights argument that nobody should be in that kind of facility. Lalo na iyong mga detainees sa BJMP facilities. These are those on trial kasi maraming nakakulong na they are not supposed to be jailed because their charges are bailable. Pero wala. Hindi kasi nila afford, mahirap sila. Imagine parang you would have had the choice not to be in jail except that you're poor and you're there in this pandemic. It's really a human rights argument...

Ano ba ang kondisyon sa loob ng mga preso sa Pilipinas? Ano ang mga hakbang na dapat gawin ng gobyerno para maging maayos ang proseso, kung ito'y matutuloy? Pakinggan sa podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

