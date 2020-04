Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify

MANILA, Philippines – Mahal magkasakit ng COVID-19.

Maliban sa problemang dinudulot nito sa kalusugan, dagdag pa rito ang gastos na maaaring pasakit sa maraming Pilipino. Hindi mura magpagamot, lalo na sa mga pribadong ospital, na minsa'y lagpas pa sa P1 milyon ang bayarin.

Sa podcast na ito, pag-uusapan nina reporter Bonz Magsambol at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang bulto ng gastos sa ospital para sa mga tinamaan ng COVID-19, at ano ang mga paraan ng gobyerno ng pagtulong dito.

Sa umpisa, ang gastos sa ospital ay sagot lahat ng PhilHealth. Ito ay nagbago simula April 15. Ngunit ayon kay Magsambol:

Kasi ang sinasabi dito ni PhilHealth, kailangan daw din nila i-manage ang gastos for the long term kasi hindi daw nila alam kung hanggang kailan matatapos itong pandemic na ito. At marami pa ring sakit o ailments na nakadepende sa PhilHealth. Kasi di ba under the Universal Health Care, sagot ka ni PhilHealth kapag nagkasakit ka.

Paano kung walang PhilHealth o insurance ang maysakit? Ano ang mangyayari? Pakinggan ang podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

