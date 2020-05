Published 12:00 PM, May 01, 2020

MANILA, Philippines – Tila normal na sa mga Pilipino ang magpuyat para mapanood at marinig si Presidente Rodrigo Duterte patungkol sa coronavirus pandemic.

Hindi na bago ang maghintay nang ilang oras para pakinggan kung ano ang kanyang sasabihin sa bayan. Ngunit maraming beses na imbes na mahalagang impormasyon ang lumalabas sa bibig ng Presidente, mga patutsada sa kritiko, mga kritisismo, at opinyon sa mga nangyayari ang naririnig.

Ito ay katulad ng kanyang mga talumpati bago magka-krisis sa Pilipinas. Pero epektibo pa rin ba ito ngayon? (READ: Coronavirus response: Online outrage drowns out Duterte propaganda machine)

Sa episode na ito, pag-uusapan nina Malacañang reporters Pia Ranada at Sofia Tomacruz, at researcher-writer Jodesz Gavilan ang uri ng mga mensaheng inilalabas ni Duterte sa mga nakaraang linggo, ano ang mga isinagawa ng administrasyon, at kung ang mga ito ay akma pa rin sa sitwasyon ngayon.

Kailangan ng mga mamamayan ng malinaw na impormasyon, ayon kay Tomacruz:

People are really looking for very clear things, very clear messages, very clear details, what to expect, what not to expect, what not to do. Because essentially, in this uncertain situation, the worst thing to do is to make it even confusing than it already is.

Ayon naman kay Ranada, ang mga taong nakapaligid kay Presidente Rodrigo Duterte ay gumagawa ng paraan para mas maging malinaw ang mga sinasabi niya:

What they've been doing now is what they've been doing since the start of the administration, which is to work around him and parang rely on the fact that they're close, na may personal ties, so that to kind of coax Duterte into changing the way things are done. For example, letting Harry Roque explain the recommendations before Duterte gives his own insights or giving Duterte talking points every time he goes on camera.

Ano ang mga pagbabagong nakita sa messaging ng Presidente nitong mga nakaraang linggo? Pakinggan ang podcast episode na ito.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

