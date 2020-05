Published 11:48 AM, May 08, 2020

MANILA, Philippines – Kasabay ng pagdami ng kumpirmadong kaso ng coronavirus sa bansa ang pagtaas ng bilang ng mga inarestong indibidwal dahil diumano sa paglabag ng quarantine guidelines.

Ayon sa Joint Task Force COVID Shield, lagpas 40,000 na ang arestado mula ika-17 ng Marso, habang ang Luzon at kalapit na lugar ay nasa ilalim ng enhanced community quarantine. (READ: Policing a pandemic: Philippines still stuck with drug war blueprint)

Marami na ring mga mamamayan ang naging biktima ng pang-aabuso sa kamay ng mga awtoridad. Ang mga insidenteng ito, ayon sa human rights groups, ay tila kahalintulad ng mga nangyayari sa kampanya laban sa ilegal na droga ni Presidente Rodrigo Duterte.

Sa episode na ito, pag-uusapan nina police reporter Rambo Talabong at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit ganito ang kinahinatnan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa pulis at militar sa gitna ng coronavirus pandemic, at kung paano ito maaayos.

Ayon kay Talabong, walang isang paraan para maayos ang PNP. Ito ay dapat pagtulungan ng mga nasa national at local government units:

I think there isn't, lack of a better term, no grand cure for the PNP na sasabihin na ito ang gawin para maayos sila. Pero may nakikita tayong may mga dapat gawin para matulungan ang pulis at mapabuti ang kanilang gawain. Nakikita natin ito sa aksyon ng national government at local government. Kasi ang pulis, katulad ng sinabi natin kanina, sumusunod lang sa batas at sa mga taong kasama nito. Sinusundan nito ang Pangulo, ang mayor. Kung anong dapat gawin ng pulis, sumusunod ito sa mga pulitikong kasama nila. Hindi puwedeng tingnan ang pulis na existing in a vacuum... Ang isang nakikitang puwede ring magpabago dito ay kung paano sila pamumunuan ng mga LGU at ng national officials, at for the long term, kung ano ang gagawin ng Kongreso na dapat gawin sa Philippine National Police.

Bakit ba malaki ang papel na ginagampanan ng pulis at militar sa paglaban sa coronavirus pandemic? Pakinggan ang podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

