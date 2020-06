Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify



MANILA, Philippines – Ang terorismo ay isang lehitimong panganib sa kahit anong bansa.

Ngunit ang pagpasa ng isang batas laban sa terorismo na may maraming probisyong tila nagwawalang-bahala sa karapatang pantao ng mga mamamayan ay dapat tutulan, ayon sa maraming grupo at mga indibidwal sa Pilipinas.

Ang anti-terror bill ay ipinasa ng Kongreso nitong ika-3 ng Hunyo. Pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay bago ito maging ganap na batas.

Sa episode na ito, pag-uusapan nina Rappler justice reporter Lian Buan, defense reporter JC Gotinga, and researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit mapanganib ang anti-terror bill, hindi lamang sa mga progresibong grupo, kundi sa lahat ng mamamayan sa Pilipinas.

Ayon kay Buan, isang delikadong probisyon ang pagkaroon ng executive warrant:

Executive warrant na ang mananaig. Meaning that the anti-terror council, which is made up of Cabinet officials, sila na ang mag-authorize sa law enforcement na you can arrest and detain this person. So hindi mo na kailangan i-hurdle yung high bar of probable cause of the prosecutor and of the judge. Kapag sinabi ng executive agency, which is a political agency, na puwede ka arestuhin, puwede kang arestuhin at i-detain.

Ano ba ang dapat gawin ng gobyerno? Ayon kay Gotinga:

In this country, it baffles me how when there is collective action by people who are disenfranchised, oppressed, ang dali sila paratangan na komunista sila, na laban sa gobyerno. Parang rebelda agad? Hindi ba puwedeng may hinanakit lang sila? Hindi ba puwedeng gusto lang nila, you know, to seek redress for their grievances? These grievances have existed since forever... So ano ba ang dapat gawin? Siguro, is it too much to ask the government to listen? To actually listen?

Ano ang maaaring mangyari kapag naisabatas na ang anti-terror bill? Maaari pa ba natin itong labanan? Pakinggan sa podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

