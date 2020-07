Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify

MANILA, Philippines – Tinaguriang hari ng kalsada ang mga jeepney. Ngunit sa gitna ng pandemya, humaharap sa matinding pagsubok ang mga jeepney driver.

Ilang litrato ng mga drayber na humihingi ng tulong sa kalsada ang kumalat sa social media. Lumabas din nitong mga nakaraang linggo ang maraming report tungkol sa hirap na dinaranas ng mga drayber dahil hindi sila makapamasada. Ginugutom na raw ang kanikanilang pamilya.

Sa episode na ito, pag-uusapan nina Rappler reporter Aika Rey at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit humantong sa ganitong sitwasyon ang mga jeepney driver, at kung ano ang ginagawa ng gobyerno para tulungan sila.

Kahit na pinayagan na mamasada ang ilang jeepney simula Hulyo 3, hindi lahat ay maaaring makabalik. Ayon kay Rey:

Mayroong mga expert, itong Move As One coalition, they're saying basically na iyong 50% na capacity may push some drivers, especially iyong mga boundary lang, 'wag na bumiyahe kasi wala silang kikitain. May driver akong nakausap dito sa may Bacoor, Cavite, na buma-boundary. Sabi niya, hindi muna siya bibiyahe kasi kung ba-boundary siya, wala na siya kikitain. Baka mga P300 na lang sa isang araw, or even P150, kasi nga konti lang pasahero. May mga ganoong scenario na talagang napu-push ang mga driver na, kahit gusto nila na bumiyahe, hindi sila makabiyahe.

Ano ang takeaway mula sa pandemic? Ayon kay Rey:

Hindi pa rin talaga nakawala ang gobyerno sa bureaucratic processes. Iyon ang isa sa mga takeaway ko ngayong pandemic. If you think about it, dapat ang pandemic extraordinary event siya, so dapat ang steps na ginagawa mo ay dapat extraordinary. Pero meron pa rin talagang mga problems na dahil sa bureaucracy. Ang isa talagang pagtuunan ng pansin, kung paano nila maiaabot iyong tulong para sa mga driver sa mas mabilis na paraan at hindi na manlilimos ang mga driver para sa tulong.

Ano ang dapat bigyang priyoridad ng gobyerno? Pakinggan ang episode.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Photo by Darren Langit/Rappler

