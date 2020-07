Subscribe to Rappler podcasts on iTunes and Spotify



MANILA, Philippines – Patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus sa Pilipinas, apat na buwan mula nang ilagay sa ilalim ng lockdown ang Metro Manila.

Kung ikukumpara sa ibang lugar sa Southeast Asia, ang Pilipinas ay tila nahuhuli pagdating sa pagpigil ng coronavirus kahit na ang bansa ang isa sa mga may pinakamahabang lockdown sa mundo.

Sa episode na ito, pag-uusapan nina Rappler health reporter Bonz Magsambol at researcher-writer Jodesz Gavilan kung bakit humantong sa ganito ang sitwasyon at kung bakit tila maraming kontrobersiya ang umusbong tungkol sa coronavirus response.

Ayon kay Magsambol, dapat ipakita ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagiging leader sa loob ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases:



Nandoon na si [Secretary] Duque eh. Siya ang boses ng DOH doon. Part naman siya ng task force. Parang, ang nakikita namin, dapat siguro mag-step up siya. Leader dapat siya, dapat maging leader talaga siya na sabihin niya na dapat ito ang dapat nating gawin.

Ano ang dapat bigyang prayoridad ng gobyerno pagdating sa paglaban sa virus na ito? Ayon kay Magsambol, dapat mag-focus ang DOH at gobyerno sa testing:

To tell you honestly, marami na ring experts ang nagsasabi na hanggang may backlogs, mahirap makita kung nasaan na ba ang Pilipinas sa pandemic, kung ano na ang situation ng COVID-19 pandemic natin dito. Imagine mo, hindi pa tayo nag-te-test nang ganoon karami compared to other countries tapos ang cases natin ganito na karami 'di ba? So what more if mas marami i-test, ma-clear ang backlog, ano iyong cases natin 'di ba?

Ano ang mga bagong datos at impormasyon tungkol sa coronavirus ang dapat malaman ng publiko? Pakinggan ang podcast.

Ang Newsbreak: Beyond the Stories ay isang podcast series ng Rappler tungkol sa mahahalaga at malalaking isyu sa Pilipinas. – Rappler.com

Photo by Ben Nabong/Rappler

