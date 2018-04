1

LeBron game-winner lifts Cavs to 3-2 series lead over Pacers

On top of the buzzer-beater, the NBA superstar drops 44 points, 10 rebounds and 8 assists