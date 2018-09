May parang kung anong manipulasyon para makalimutan natin ang napipinto nating pagkagutom

Lagi ko itong sinasabi sa bawat pagkakataong maiimbitahan akong magsalita o kapag magsusulat hinggil sa mga paksang tungkol sa paglipana ng teknolohiya at ng social media platform, at uulitin ko ngayon: sa dami ng dapat nating matandaang pangyayari, napakadali na nating makalimot.

Halimbawa, kailangan nang ipaalala sa atin ng Facebook ang nangyari sa atin noon, by way of memories app, kung kailan makikita mo ang nangyari sa iyo, at least sa mga status at larawan o video na ini-upload mo; mga birtwal na kaibigang in-accept mo sa Facebook, sa eksaktong petsa ng mga nagdaang taon.

Hindi na nagkakasya sa standard 32 gigabytes na memory card ng mga gadget natin ang alaalang nais nating tipunin: mga larawan, aklat, kanta, laro, scanda...este video na binabalik-balikan hanggang sa maisalin sa mas malalaking hard drives na may kapasidad mag-imbak ng terrabytes worth ng impormasyon, alaala, at, sa iba, buhay.

Bihira na nating matandaan nang walang tulong ng search engine ang mga detalye ng kung anomang kakailanganin sa anomang okasyon. Kapag may nakalimutang detalye o pangyayari, i-search sa internet, tutal may data allowance naman ang gadget kung wala mang wifi sa paligid.

Bihira na ang nagsasabi ng parirala at idyomang "nasa dulo ng dila" nila ang salita. Baka nga hindi na ito alam ng mga millennial. Iyong salitang alam na alam dati pero hindi masabi-sabi.

Bihira na kasi ang walang access sa rumaragasang kaalaman. Kaalaman o impormasyon na, sadly, hindi katumbas ng karunungan o wisdom. Dahil oo nga't nariyan ang kaalaman, kung paano itong gagamitin ang siyang magpaparunong sa iyo. At kung sa kabutihan gagamitin, lalong magpapagaling at magpapabuti sa iyo. Teka, masyado na yatang didactic ang naisusulat ko, para na akong pastor o reberendo.

Bueno, kaugnay nito, gusto ko lang patotohanan uli na walang humpay ang dating ng maraming bagong impormasyon at maraming pangyayari. Marami na rin naman noon, pero mas mabilis lang ang pagkalat ngayon dahil sa iba't ibang communication at social media platform.

Sa dami, nagkakapatong-patong na nga sa pagbabalita. May lalabas na isyu na papatungan na naman ng panibangong isyung worth knowing and remembering din, o iyon kasi ang akala natin. At may lalabas na naman uling bagong isyu, parami nang parami, ad infinitum.

Halimbawa, sumasambulat ang balita nitong nagdaang mga araw. Kung sa media, parang wala nang proverbial slow news day. Paano ba naman, hindi pa man humuhupa ang isyu ng bukbuking bigas (kung may bigas pa dahil mukhang nagkakaubusan na nga kaya sumisirit ang presyo) at imported na galunggong na diumano’y formalin-laced, napatungan na ito ng inflation that exceeded all expectations. At hindi pa man umiinit ang sumisirit pataas ding inflation, hayun, ipinapaaresto na si Senador Trillanes.

Tapos sinisi ng Pangulo ang gobyerno ni Trump sa inflation. At kung paniniwalaan ang mga kaibigan kong pesimista, wala nang nakaalala sa nawawalang kontrabando ng droga. Dahil nga, hayun, nagkapatong-patong ang dapat maalala, nangingibabaw na nga dito ang parang peryahang pulitika.

Hindi ko tuloy masisi ang ibang kaibigang nagsasapantaha (big word, sapantaha!) na ang lahat ng isyu ng pulitika ngayon ay para makalimutan natin ang mga isyung malapit sa ating bituka.

Novelty ang pulitika lalo na ngayong panahon ng masidhi at kung minsa'y halos panatisismo (read: bulag, wala nang lohika) na pagsuporta sa pulitiko. At bago itong isyu ng pag-aresto—as if ito ang "makakaaresto" sa tumataas na inflation at presyo – mainit na usapin ang bigas at galunggong, mga isyung malapit, both in figurative and literal sense, sa bituka natin.

May parang kung anong manipulasyon para makalimutan natin ang napipinto nating pagkagutom; ang makalimutan nating malapit nang mawalan ng saysay ang pera dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Manipulasyon para matuon ang ating atensyon at alaala sa kung anong naiwang kaso ni Trillanes. Na para bang, oy, ito ang mas importante kesa lugmok na ekonomiya at bukbuking tsibog.

Huwag sana tayong padadala sa napapanahong usapin sa pulitika. Tandaan pa rin nating bahagya na tayong makabili ng pagkain. Huwag tayong makakalimot na malapit na tayong magutom, kung hindi man nagugutom na nga dahil dinig na dinig na ng marami sa atin ang kalam ng kanilang sikmura.

