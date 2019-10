Bisayang dako? Ha! Mas angay pa'ng talawang dako!

Mayor, pastilan y***, mitalaw nasab ka? Misaway la’g gamay si bise presidente, galagot ka dayon. Ngano man intawon? (READ: [OPINION] Mitraydor na gyud ka’g maayo, Mayor!)

Sa pagka-tinuod, aduna baya’y punto si Bise-Presidente. Morag wa man makab-ot ang imong tumong nga mapaghang ang droga sa tulo ka bulan. Mao ni imong gisalig sa amo-a sa pagdagan nimo. Mituo ang kadaghanan sa amo-a. Hunyo 2016 kato. Wa pa gani mahuman ang tuig, nangayo na sab ka ug 6 ka bulan. Pakyas na sab! (READ: [OPINION] What Duterte has achieved in 3 years)

Karon, hapit na mahuman ang 2019, 20,000 na ang natiklo sa pulis ug ilang mga kaubanan. Klaro gyud nga wa kay nalampos sa imong pakig-bugno sa mga dorogista.

Daghang mitambag sa imoha nga ibag-o imong stratehiya, ug magpakita ka nga seryoso gyud ka sa imong mga tumong. Pero unsay nahitabo?



Gipagawas nimo si Atong Ang, apil imong gipapatay mga bata ug ulitawo (nahinumdun ka kang Kian, mayor?), ug ang mga suspek sa gobyerno nga adunay papel sa pagkaylap sa droga sama ni Nicanor Faeldon wa nimo gisibak.

Inay imong gitagaan ug ubang puwesto. Unya, kung mangita ka og tinuod nga larawan sa kampanya nimo?

Ug ngano mang si Badong Panelo ang imong gikuha nga hulagway sa imong pagkapresidente?



Kahibalo man tanan nga si Badong ang gapanalipod sa mga Ampatuan, ang usa sa mga gidudahang pamilya sa Moro Mindanao nga adunay papel sa pagkaylap sa droga didto?

Mayor, kining mga panghitabo nagsumpaki sa tanang nimong mga lihok nga may kalabutan sa gira nimo batok sa droga. Busa, adunay kamatuoran ang pagsaway ni bise-presidente. (Robredo clarifies: I don't want end to drug war, only a 'tweak')

Karon, imbis nga angkonon nimo nga mipakyas ka, migahi imong ulo ug gisugo nimo si Badong nga i-text si Bise aron himoun nimo siyang “drug czarina.” Suko-suko pa ka! (READ: Duterte says he'll make Robredo drug czar for 6 months)

Dayon imong hatagan og bagong responsibilidad si bise nga wa sa posisyon nga moatiman niani kay iyang opisina kulang og kuwarta ug kawani nga adunay kapasidad sa pangampanya batok sa droga. Wa tingali ka kahinumdom, mayor, pero gamay ra kaayong budget ang gipunting nimo sa iyahang opisina! (READ: Can Duterte ‘surrender’ all anti-drug powers to Robredo?)

Kung sa kung fu pa na, mayor, imong gihimong “one-armed swordswoman” si bise dayon ipahagit nimo siya kontra sa ila ni Atong Ang ug uban pa.

Ug pagbantay-bantay sa imong panulti, mayor. Kung seryoso gyud ka nga ipasa kang bise ang kampanya kontra sa droga, imo sab ug hatagan siya ug gahum nga gamiton ang kapolisan, ang PDEA, ug ang mga sundalo. Ibalhin pud nimo ang kuwartang gigahin sa imohang P4.5 bilyones nga “intelligence fund.”

Mosugot ba ka niana?

Di ni maayo, ser, kay sa tanaw sa kadaghanan sa imong mga mituo sa imoha morag mikaripas ka og dagan palayo sa imong saad. Labaw pa niani, saksi na sab sila sa imong kahadlok sa mga kusganong babaye.

Kaniadto si De Lima, karon si Leni. Pastilan, maski ang mga Barretto di nimo kayang ipag-uli, inay gasagpaay sa imong atubangan ug way kay nabuhat?

Di gyud ni maayo sa imong image nga “Duterte Harry op da Pilipins.”

Di pa ulahi ang tanan, mayor. Kung akoy pangutan-on nimo, imbis nga maglagot ka kang bise Leni, ngano mang di nimo siya imbitahon sa usa ka summit dayon itanyag nimo sa iyaha nga kamong duha ang makig-bisog sa droga? Paminawa una si Bise dayon uban sa iyaha iplano ninyo ang epektibong pamaagi sa pagtapos nianing salot.

Unsa, Mayor, mahimo ba ni nimo?

Aaayyyy….morag dili diay kay sa pagkatinuod kung buhaton ni nimo, mogawas gyud nga di ka gamhanan sa ilang atubangan.

Nahala, magsuko-suko na lang ka, kay mao ra man tingali ang imong talento. – Rappler.com