Konklusyon ng 2 bahaging kolum.

Nang pumasok ang makabagong sistema o ang paggamit ng Global System for Mobile communications (GSM) kinailangang sumunod sa alon ang “technical operatives” upang maging matagumpay ang kanilang mga “surveillance operations,” kaya ang naging panibagong sitwasyon: “Wiretapping out, cell phone interception in”.

'Yun lang, hindi ito basta-basta madaling gawin dahil kailangan ang isang sophisticated na gadget para rito, at napakamahal ng halaga nito nung mga panahon na iyon.

Agad din namang nagkaroon ng sophisticated GSM intercept ang military at police operatives natin, at sa pagkakaalam ko pa nga ay isinasakay pa sa “monitoring van” upang mabilis na magamit sa “technical operations”.

Mula noon hanggang sa ngayon ay marami nang pagbabago sa “technical capabilities” ang mga awtoridad, ganun din naman ang ilang pribadong investigation agency – kaya’t mahirap magmalaki na safe sa monitoring ang ating gamit na cellular phone.

MISLATEL

Nawindang naman ang utak ko nang malaman ang balita na pumayag ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na pumirma sa isang Memorandum of Agreement (MOA) sa MISLATEL (kumakatawan sa kumpaniyang Dito Telocommunity at Chinatel), na mga China government owned telecommunication company, upang makapagtayo ng cell towers sa paligid at loob ng kampo.

Para sa inyong kaalaman, ang cell site tower ay hindi basta-basta tower lamang, bagkus ito ay p’wede ring “bahayan” ng tinatawag na BTS o Base Transceiver Station, na maaaring puwestuhan ng mga genius na “system hackers” na makikialam sa talastasang nagaganap sa naturang tower.

Ang masamang epekto nito, ang tinatawag na MITM attacks (Man-In-The Middle) o sa simpleng paliwanang, ay ang pakikialam ng isang operator (hacker) sa naturang BTS ng tower, sa mga nagaganap na communication sa naturang lugar.

Maaari kasing pakialaman ng “hacker” ang nagaganap na mga usapan, pasukin ang mga ito sa linya, at madiktahan ang magkabilang panig, na hindi nararamdaman ng mga ito. Nakatatakot na isipin nguni’t posibleng mangyari o nangyayari na – dala ng kasalukuyang sitwasyon, lalo pa’t ang mga operator ng tower ay mga taga pamahalaan ng bansang China pa pala!

MESSAGETAP

Halos kasabay naman nito, ay ang kapansin-pansing pagtuligsa ng mga eksperto sa cyber security sa isang natuklasang “malware” o mas kilala rito sa atin na “virus” – imbento umano para sa suportahan ang malawakang “Chinese espionage activities” – na pangnakaw sa mga text messages na may tonong pulitikal sa mga cell phone numbers na inaakala nitong gamit ng mga taong kritikal sa kanila.

Ang “malware” na ito ay tinawag na MESSAGETAP ng mga eksperto at sinabing ginagamit ito ng Chinese military sa kanilang “covert operations” at maging ng ilang grupo ng negosyante, bilang pailalim na suporta sa kanilang pagnenegosyo sa ibang bansa. Isa sa mga biktima ng malware na ito ay ang Pilipinas!

Ang numero unong kritiko ng China kaugnay nang malawakang espionage activities nito, ay si dating Bayan Muna representative Neri Colmenares na binansagan itong: “Chinese creeping control over telecoms and power assets in the Philippines.”

Ayon kay Colmenares, mali ang desisyon na ibigay sa Dito Telecom ang pagiging “third telecoms player” sa bansa. Ipinagdiinan niya na: “Given the maritime dispute with China, it is absurd for the Philippines to give it control of our telecommunications system.”

Maging ang pakikipag-MOA ng AFP sa China-controlled Dito telecom, na pagtatayo ng mga cell tower sa mga kampo ay tinuligsa rin ni Colmenares at sinabing: “It will make the Philippine military vulnerable to Chinese hacking and espionage.”

Nagpakita rin nang matinding pagkabahala ang dating congressman sa pagiging co-owner ng China sa national grid dahil sa maaaring maging target ito ng mga cyber-attacks. Aniya: “They (Chinese company) admitted in their annual report, its [system is] vulnerable to cyber-attacks.”

IMEI

May proteksyon ba ang ordinaryong mamamayang Pilipino, kahit na maliit lang, upang mapangalagaan ang kanilang privacy ?

Ito ang napag-alaman kong kasagutan – na natutuhan ko sa mga matitinik na “technical operative” na naging BFF ko noong ako’y aktibong reporter pa sa print media.

Kung naka GSM cell phone ka na – ito yung mga smart phone na laganap na sa ngayon – panigurado na mai-intercept ito, walang duda – ngunit wag mag-alala dahil hindi ito basta-basta madaling gawin, lalo pa’t 'di ka naman subject ng isang malawakang operasyon ng militar at pulis.

Relax ka lang dahil mahal ang operasyong ganito para lamang mapakinggan ang pakikipagtsismisan mo sa cell phone – maliban na lang kung handang gumastos ang mister o misis mo na gustong malaman kung sino ang palagi mong kausap sa telepono!

Kung gusto mong mag-ingat, isa lang ang dapat mong bantayan, na di rin dapat na mapasakamay at malaman ng ibang tao – ang IMEI (International Mobile Equipment Identity) ng iyong cellphone, na makikita sa loob ng unit o kapag nai-dial ang *#06# sa mismong cellphone mo, ay lalabas ang 15 numero na tinatawag na IMEI.

Kapag napasakamay ng isang “technical operative” na bihasa sa cyber investigation ang IMEI mo, siguradong magagawa niyang i-block ang unit mo para hindi mo na ito magamit, gaya ng ginagawa ng NTC sa mga nawawalang cellphone na inirereport sa kanila ng mga nawalan na may-ari. Hinihingi ng NTC ang resibo dahil nakasulat o nakadikit dito ang IMEI ng binili na unit.

Gamit ang mga makabagong monitoring equipment para sa “cellphone interceptions” – ang IMEI lang ng cell phone ng subject na imo-monitor ang kailangan at siguradong kahon ang target.

Tandaan din na kahit magpalit-palit pa ng SIM card, mate-trace pa rin ang mga text nito kapag galing sa isang cell phone lamang, dahil ang IMEI ay kumakapit, animo finger print, sa lahat ng SIM card na ginagamit sa isang unit. – Rappler.com