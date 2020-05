Sa gitna ng pananalasa ng coronavirus, ang dating maingay ngunit masayang pagtitipon na halos araw-araw ginagalawan ng mga musikerong Pinoy sa iba’t ibang panig ng mundo, ay napalitan nang matamlay na kuwentuhan sa chat room ng social media kung paano nila susuungin ang mga paparating pang sigwa.

‘Di nagtagal, ang huntahan sa internet ng mga jobless na Pinoy musikero – na ang kadalasang gamit lang ay ang smart phones o laptop – ay naging madamdaming “online jamming” na ang pinakadulo, ay ang pagkakabuo ng “inspirational song” na "Himig ng Pag-asa" na isinulat ni Willy San Juan, premyado na antigong musikero, composer at arranger.

Umabot sa 43 mga musikerong Pinoy na ang karamihan ay nasa ibang bansa, ‘yung iba naman ay nasa iba’t ibang lugar dito sa ating bayan, ang sumali sa “online jamming” – kani-kanyang video ng rendition ng komposisyong ni Maestro Willy, na nang matapos ma-edit at mabuo ay may habang 3:38 minutes.

Si Lodi Heber Bartolome nga, ‘di inalintana ang karamdaman at nagpadala pa rin ng kanyang kontribusyon (recorded video ng isang bahagi ng awitin) sa proyektong ito ni Maestro Willy, na inabot ng halos dalawang linggo bago nabuo.

Ayon kay Willy: “Natapos nang maayos ang music video kahit ordinaryong computer ang hawak ko at hindi masyadong matatag ang gamit kong software. Ang mahalaga ay may naipakita tayong mga Pinoy musikero na ‘obra’ sa panahong ito ng pandemic.” (READ: 'My craft is my only source of income': Being a freelance creative during a pandemic)

Ramdam ko naman na isang paraan ito ng mga kaibigan kong musikero – madalas kong ka-jamming ang karamihan sa kanila kaya nakasama ako sa video bilang isang harmonica player – upang iparating sa mga kinauukulan ang tila ‘di nabibigyang pansin na kalagayan ng ating mga working Pinoy musician, na karamihan, ay jobless ngayon, dahil sa pagpapatupad ng mga total lockdown halos sa iba’t ibang bahagi ng mundo, kung saan ang mga ito ay may tinutugtugan.

Mahirap itatwa na ang mga musikero ay may malaking papel sa pagbibigay kasiyahan sa mga mahalagang pagtitipon sa buhay ng mga tao.

Ang nakalulungkot na bahagi rito, sa panahong gaya ng nararanasan nating lahat sa ngayon, tila walang kadamay ang ating mga musikero. Sa wari ko’y wala man lang naka-aalala sa kalagayan ng mga ito sa ngayon!

Bagkus, sila pa ang nagbigkis-bigkis sa pamamagitan ng internet at binuo ang paghahandog na ito – "Himig ng Pag-asa," para sa mga tao sa buong mundo na lumalaban sa COVID-19 pandemic!

Ang mga musikerong naging bahagi ng paghahandog na ito ay sina:

Allan Escoto, musikero, Macao

Ammi Maranan, percussionist,

Arriane Butch, singer/child actress, Quezon City

Baby Anne Franco, singer, Valenzuela

Bing Villamor, folksinger, Malaysia

Bon Bunales, singer/guitarist, U S A

Carlo Yanesa, music researcher ABS-CBN

Charlie Caringal, musikero/arranger, Thailand

Dan Back Beat, folksinger, Bulacan

Dave Veridiano, harmonica player/journalist, Quezon City

Donalyn Capangpangan, singer, Macao

Elger Banilla, folksinger, Japan

Elsa Veloso, singer, Misamis Or.

Gene Lucena, folksinger, Manila

George Terrencio, folksinger , Dasmariñas, Cavite

Heber Bartolome, composer/recording artist

James Soler, acoustic singer, Pasay

Jen Lupina, voice coach, Dasmariñas, Cavite

Jonjon Martinez, musikero, Vietnam

Joseph Banot, bass guitarist

Kat Zamora, singer, Bulacan

Leo Romero, singer/composer, Caloocan

Leo San Juan, violinist

Leonard de Leos, folksinger, Bulacan

Lyra Raposa, singer, Albay

Maely Ann San Juan, singer/violinist, Manila

Maribeth, folksinger, Boracay

Mario Borje, pianist/arranger, Makati

Marlon Sedino, folksinger, Germany

Morris Ampersiy, international artist, Vietnam

Mulong Florencio III, bass guitarist, Quezon City

Nahsh Maquiling, singer/composer, Cebu

Ogie Alvarez, folksinger, Quezon province

Pete Canson, sax player, Quezon City

Rene Vega, folksinger, Quezon City

Rey Magtoto, bass guitarist/arranger, Davao City

Ronald Parungao, acoustic singer, Rodriguez, Rizal

Ronnie Manuel, musikero, Cainta

Tala, singer/radio broadcaster, Oas, Albay

Tim Torre, folksinger, Caloocan

Trezza Rubio, singer, Marikina

Verna Canon, recording artist, Hawaii

– Rappler.com

Dave M. Veridiano has been a police reporter for 30 years. He is a former senior news desk editor and currently writes a column for a daily tabloid.