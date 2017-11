Tuwing Araw ng mga Patay, patay na patay ang mga Pinoy sa #UndasHugot!

Published 8:45 PM, November 03, 2017

(Sing to the tune of "Himig ng Pag-Ibig" by Asin)

Sa pagsapit ng Undas

Pag-ibig ko'y naaagnas

Hiling ko ang jowang 'lang kupas

Pagka't ako'y nababalisa pag 'di ka kapiling

Single pa ako't sumisigaw sa hangin

– Rappler.com

Artwork by Ernest John Fiestan

Text by Marguerite de Leon

