Wa datung, wa laman kundi resibong gusot

Published 8:00 PM, December 15, 2017

Wa datung, wa laman kundi resibong gusot.

Wasak na ang balat, warak na ang loob.

Walang panregalong laruan

sa kyut na pamangkin

Wit ke nanay, tatay, o kapatid

Waley mukhang haharap sa salamin

Bakit?



(Ubo)



Walwal sa kawalan

Sumobra sa inom

Nawala sa kabangagan

Ubos ang likom

Lang araw Pasko na, anong solusyon?

Shet overtime na lang ata hanggang dulo ng taon.

Artwork by Raffy de Guzman

Text by Nico Villarete

