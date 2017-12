Mag-Skype Christmas reunion na lang tayo para iwas trapik

Published 11:13 AM, December 22, 2017

(Sing to the tune of "We Wish You a Merry Christmas")



Ang haba na naman ng pila

Ang haba na naman ng pila

Ang haba na naman ng pila

Sa taxi't MRT

Kung puwede na lang

I-skip ang party

Saksakan sa trapik

Mula South to QC

– Rappler.com