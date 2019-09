MANILA, Philippines – Kapag nasa isang date ka, tinatanong mo ba sa sarili mo kung ito na ba ang "the one"?

O baka naman, while in a date, ang realization mo ay ito ang "the one" na dapat iwan?

May tanong na nag-viral sa Twitter kailan lang: "What’s your pinakasabaw na reason for deciding to stop dating a guy/girl?"

Alamin ang sagot nina Chito, Paul, at Michael, pati na rin ng iba pang nagbahagi ng kanilang kuwento sa bagong episode ng Laffler Talk.

Salamat sa originator ng Twitter post na si Ethel Concepcion for allowing us to use her idea. – Rappler.com