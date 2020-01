Pakinggan din sa: Spotify | Apple Podcasts

MANILA, Philippines – Akalain 'nyo, 2020 na? Bagong dekada, bagong simula.

Uso na naman ang New Year's resolutions, na maaaring matupad o maaari ring hindi.

Pero hindi rin natin mapigilang mag-reminisce sa highlights ng nakaraang taon at nakaraang dekada.

'Ika nga sa kantang "Closing Time," "Every new beginning comes from some other beginning's end."

Kasama nina Michael at Chito sina Bea at Tristan mula sa Hustle team ng Rappler para sa unang episode ng Laffler Talk sa 2020. – Rappler.com