[EDITORIAL] Pasukan sa pandemya: payback time sa kawalan ng foresight ni Duterte

Eto na ‘ata ang pinakanakaka-stress na back-to-school para sa mga magulang dahil dalawang taon din tayong naipit sa bahay. Ang daming aaralin muli, ang daming muling iigpawan na problemang kakabit ng face-to-face. Pero wala nang atrasan ito, dahil Pilipinas na lang ang hindi pa bumabalik sa face-to-face classes sa buong mundo.

Matapos maghigpit muli ng sinturon at bumili ng nagmamahalang mga school supplies, handa na ang pamilya sa pasukan. Ang tanong, handa na ba ang gobyerno?

Handa ba ang MMDA sa grabeng traffic sa umaga ng pagbabalik-eskuwela? Gaano kaaga ba kailangang gumising ang mga bata at magulang upang makarating sa eskuwelahan sa oras?

Matapos maipit sa traffic, pag dating ng anak mo sa paaralan, may classroom ba siya? May mauupuan ba siya? Ayon na mismo sa DepEd, 91,000 ang classroom shortage sa buong bansa para sa inaasahang 27 milyong magbabalik-eskuwela. Naka-factor in na ba riyan ang social distancing? At tandaan din natin, maraming private schools na nagsara dahil sa pandemya, kaya’t ang mag-a-absorb niyan ay ang public schools.

Kung matatandaan natin, may classroom shortage na pre-pandemic pa lang, at dikit-dikit na parang sardinas ang mag-aaral noon na umaabot ng 50-60 estudyante sa bawat classroom na dinisenyo para lamang sa 40 mag-aaral.

Ang solusyon dito ng DepEd ay magdagdag ng shifts pero limitado at temporary lang ang hakbang na ito dahil dedepende ito sa bakanteng titser at silid-aralan. Marami bang batang aabutan ng dilim sa paaralan? Malamang.

Sa totoo lang, sa pag-babalik eskuwela na ito, lalo pang lumala ang umiiral nang mga problema noon sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas.

At tila minana ng anak ni dating presidente Rodrigo Duterte na si DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte ang problemang hindi nabigyan ng sapat na aksiyon noong panahon ng kanyang ama.

Malinaw na hindi na uubra ang siksikan kaya’t dagdag na classrooms at upuan talaga ang kritikal. Kailangan ng dagdag na teaching staff. Kailangan makondisyon ang ilang magulang na may mga batang mapupunta sa panggabi. Kailangan ng dagdag na visual aids. Kailangan ding sulitin ang online upang masubaybayan ang mga mag-aaral at magkaroon ng makabuluhang palitan sa pagitan ng teacher at estudyante.

Sana’y sinamantala ng Duterte government ang pandemya upang magtayo ng dagdag na classroom at i-reimagine ang school space sa pandemic setting. Oh, well. Talaga namang kapos sa foresight ang ama, pero sana naman maremedyuhan ng anak.

Lahat ng ito, sa titser ang bagsak ng trabaho. Magkakaroon ba sila ng umento? O abonado pa rin sila sa mga teaching aid?

Kitang-kita sa larangan ng edukasyon ang sakit ng mga pulitiko sa bansa: puro dada, walang matinong gawa. Puro pulitika, walang political will na magtanim ng makabuluhang pagbabago. – Rappler.com