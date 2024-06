[EDITORIAL] Bagong Pilipinas hymn at panata: Vanity project na ‘fail’

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Frankly, disappointed kami. President Ferdinand Marcos Jr., you can do better. Ang jologs ha. Kaya nga pinasikat ‘nyo ang acronym na BBM, upang umukit ng sarili ‘nyong pangalan, nang hindi nagsusumigaw ang pangalang Marcos. Pero straight out of the playbook ng tatay ‘nyo ito. Makakalusot noong ’70s, pero ngayon? “Field day” sa social media dahil sa bagong utos.

Kine-kuwestiyon ng mga kritiko ang legalidad ng Memorandum Circular No. 52 na nagtatakda ng pag-awit at pagbigkas ng bagong panata at Bagong Pilipinas hymn sa mga paaralan at government agencies. Ito raw ay violation ng Flag and Heraldic Code of the Philippines, at wala raw otoridad ang opinsina ng Presidente na magdagdag ng hymn at panata sa mga flag ceremony. (BASAHIN: [Just Saying] Reciting a hymn and pledge: Illegal, punitive, unconstitutional)

Mas interesado kami sa pag-iisip na nagpanganak sa diskarteng ito, kaysa sa diskarte mismo. Ano ang tingin ng Pangulo sa Pilipino ngayon? Maiimpluwensiyahan ba ng panata at kanta ang pagtingin namin sa inyo at inyong pamilya? Hindi ba halos echo chambers na ang lipunan natin na biniyak-biyak ng mga political silos? Pero sabi ni Atty. Mel Sta. Maria, ito’y “polarizing” dahil sa political undertones nito ng Bagong Lipunan ni Ferdinand E. Marcos.

Ginagawa ‘nyo ba ito for posterity, Mr. President? Siguro, ito ang mas plausible na dahilan. Ibig sabihin din, isa itong vanity project.

Ang istratehiya nga na tila tinatahak ‘nyo – at tila may talab – ay maghanap ng common ground, iwan ang lengguwahe ng sumbatan, at maghanap ng mga bagay na nagre-resonate sa nakararami. Tulad ng pagtindig laban sa agresiyon ng Tsina; pagbabalik sa Pilipinas sa international map ng mga gumagalang sa karapatang pantao; at paglaban sa international crime syndicates.

Ang messaging, dapat unifying, hindi divisive. Kung ang mainam na messaging ay tatapatan ng pagpapabuti sa ekonomiya, pag-apula sa inflation, pagpapababa ng unemployment, at pag-akay sa bansa tungo sa food self-sufficiency – eh di winner. Sana.

Kung malinaw na nagsisikap tungo sa mga adhikaing ito, puwede nang i-appreciate ang present incarnation ng isang nagngangalang Marcos, habang hindi kinalilimutan ang nakaraan.

At iyan ang buod ng aming kuda: hindi na mabubura, Mr. President ang nakaraan ‘nyo at inyong pamilya. At itaga ‘nyo sa bato na hindi namin ito kaliligtaang banggitin – but we can appreciate good governance, sensible policies, and good appointees.

Mabalik tayo sa pagsasa-mandatory ng pag-awit ng kanta at pagbigkas ng panata. Parang POGO ‘yan – kapag dinaan sa cost-benefit analysis, talo ng pangit ang maganda, talo ng mali ang wasto.

Sinong mag-aaral, titser, at empleyado ng gobyerno ang gustong madagdagan ang sasauluhing kanta at tula, at magpapahaba lang ng oras nila sa ilalim ng araw kapag may flag ceremony? Mismong Bise Presidente ‘nyo ngang pinuno rin ng mga eskuwelahan, hindi sinunod ang mandato. (Pero may iba ngang isyu doon, hindi na namin uungkatin ang inyong broken political marriage.)

Mapunta naman tayo sa mismong panata at kanta – sana naman, ginawang sticky para may LSS effect – pero kahit sa product development perspective, hindi mabenta. Hindi kaiga-igayang kantahin, ‘di tulad ng mga obra na kinomisyon ng tatay ‘nyo tulad ng “Ako ay Pilipino” at “Bagong Lipunan.” Earworm ang mga ‘yon at malakas ang kurot sa puso. Sabi naman ni dating political consultant na si Joey Salgado: “It’s mediocre pop.” (BASAHIN: [What’s the fuss about ‘Bagong Pilipinas?’ It’s mediocre pop.)

At siguro ang pinakamatinding senyales na hindi bubukol – mismong mga gabinete nga hindi saulado. Ika nga the proof of the pudding…

Sa pagtatapos, Atty. Sta. Maria says it best: “Let love and honor of country be measured through genuine service, performance of duty with honesty and integrity. It cannot be achieved through platitudes.” Amen. – Rappler.com