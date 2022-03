[EDITORIAL] P203 bilyon na utang ng mga Marcos, singilin!

Nagkaisa ang siyam na presidential candidates na matiyagang umaattend ng mga debates na dapat kolektahin na ang estate tax na utang ng pamilya ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Tumataginting na P203 bilyon din iyan. Nagtataka pa ba tayo kung bakit obsessed ang pamilyang Marcos sa pagbalik sa poder? Hindi lang pala ito clan pride – mas masakit ang tama sa bulsa nila at mukhang hindi kaya ng mga Marcos na katamtaman lamang ang yaman.

Sabi ni Isko Domagoso, kung siya ay mahalal na presidente, hahabulin daw niya ang estate tax ng mga Marcos at babawasan ang buwis sa krudo at kuryente. “Mayroon pa akong daan-daang bilyon na maaari nating maibigay sa tao,” sabi niya.

Sabi naman ni Senator Panfilo Lacson, “Alam ‘nyo ‘yung pinasa naming mga tax packages, ang dami noon eh. Ang na-attain lamang P101 billion.”

‘Yan din ang sabi ni Vice President Leni Robredo. Sapat ang halagang ito upang kagyat na maibsan ang paghihirap ng isang bansa. Ganyan kalaki ang utang ng mga Marcos.

Higit kailanman kailangang masingil ang utang ng mga Marcos na P203 bilyon. Iba pa ‘yan sa ill-gotten wealth ng pamilya na tinatantiyang nasa P174 bilyon pa.

Sa panahon ng krisis, ito ang economic break na maaaring magsilbing pantawid-gutom, at kung nasa siyam na ito ang mananalo sa 2022 elections – may tsansang ang pinakadukha nating mga kababayan ay makatitikim ng makabuluhang tulong.

Absenteeism ni Marcos Jr.

Wala na naman si Marcos Jr. at si Sara Duterte sa Commission on Elections (Comelec) debates. Mukhang may kumpiyansa na sila sa tagumpay nila kaya’t hindi na nila kailangang ilatag ang kanilang plataporma sa mismong event na Comelec ang nag-organisa. Tulad ng sinabi ng isang vice presidential candidate, isa itong insulto sa taumbayan na hindi man lang nag-abalang “mamanhikan” ang mga manliligaw nito.

‘Yan ba ang aasahan natin sa isang Marcos Jr., na ayon sa ilang mga residente ng Ilocos Norte ay mas madalas absent kaysa present?

Magkakasya na lang ba tayo sa motherhood statements ni Marcos Jr. tungkol sa pagkakaisa, makikinig sa tugtog ng rock version ng “Bagong Lipunan,” at hindi na magtatanong at magsusuri? Nasaan ang kongkretong hakbang upang akayin tayo palabas ng krisis at muling pasiglahin ang ekonomiya?

Sino ang masipag, sino ang sinsero, at sino ang mang-iiwan sa ere? At sino ang tila walang intensiyong magbayad ng bilyon-bilyong utang sa taxes? Last we checked, dapat ang kandidato’y magsisilbi, hindi manggagantso.

Pagkamangha, poot, pighati

Saan ka nakakita ng pamilyang nasama sa tinaguriang “greatest robbery of a government” at nakapag-come back bilang senador, senadora, kongresista, at gobernador? Ito’y sa kabila ng limpak-limpak na utang sa bayan at nahatulang guilty ng tax evasion? At ngayo’y tumatakbo at malaki ang tsansang manalong pangulo?

Naikutan na nating lahat ang negatibong damdamin nang mabalitaan natin ang 60% survey rating ni Marcos Jr., at ito na naman tayo: pagkamangha, poot, pighati.

Lifeline ang P203 bilyon sa mga Pilipinong tila nalulunod sa dagat ng pighati. Walang mangyayari sa P200 na subsidiya kada buwan ng pamahalaang Duterte para sa mahihirap. Sa mahal ng bilihin ngayon, kulang pa ‘yan upang mapakain ang limang-kataong pamilya sa isang meal lamang.

Pero nasa konteksto tayo ng eleksiyon. Hindi tayo helpless at hindi kailangang magkasya tayo sa pamimighati lang. Kailangan lang nating mag-aral at magdesisyon batay sa facts. Ihalal natin ang kandidatong makapagbabalik ng ninakaw na yaman at makasisingil ng bilyones na utang. #WeDecide: Atin ang Pilipinas. – Rappler.com