[EDITORIAL] 5 dahilan bakit dapat may pakialam tayo sa Ukraine

Sa tunggalian sa pagitan ng otokrasya at demokrasya, sa pagitan ng diktadura at kalayaan, nasa frontline ang Ukraine – at nasa frontline din tayo

Nitong debate ng mga kandidato sa pagka-pangulo ng CNN Philippines, tinanong ang mga lumahok tungkol sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine: Agree po ba kayo sa stand ni [Defense] Secretary Delfin Lorenzana na neutral muna tayo ngayon?

Nagpokus ang ilang mga kandidato sa epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ng giyera. Siguradong tatamaan ang presyo ng krudo at magmamahal na naman ang bilihin. Apektado rin ang ating mga OFW na nagpapadala ng remittances sa Pilipinas.

Pero lagpas sa usaping sikmura – why should we care?

#1 Facebook fail

Batay sa mga panimulang ulat, nararamdaman na sa Pilipinas ang disinformation ng Russia tungkol sa giyera ni President Vladimir Putin. Ganito ang messaging: Nananalakay ang Russia sa ngalan ng kapayapaan. Duh?

Sinampolan ng Techpolicy.press ang mga content na pinost ng RT.com (formerly Russia Today), Sputnik News, TASS, at Ruptly, isang social media content producer na pag-aari ng RT.com – na pawang mga Kremlin-funded media.

Bago pa ang invasion, ganito ang propaganda: Naghahanda na ng “provocation” ang mga Amerikanong mersenaryo gamit ang “chemical weapons”. “False” ang report ng UK intelligence na magkakaroon ng pagsalakay. “Hysteria” lamang ang mga report ng media ukol sa Russian troop movements.

91% ng mga artikulo ng media groups ay hindi nagtataglay ng warning labels – bagay na ipinangako ng Facebook.

May malaking papel ang Russian disinformation sa Pilipinas na nag-amplify ng propaganda ng mga DDS ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi magtatagal, may may Pilipino na ring maniniwalang okay lang na lusubin ng Russia ang Ukraine.

#2 Lodi ni Duterte si Putin

Dapat nating bantayan ang Russia at ang imperyalismo ni Putin dahil minsan nang kilig na kilig ang Presidente nating si Rodrigo Duterte na maging BFF ang ex-KGB strongman. Pihadong isa rin yan sa dahilan bakit tahimik ang Malacañang sa pagkondena ng lantarang agresyong ito.

Higit diyan, malinaw ang leksiyon ni Putin: dapat nating timbangin ang pakikitungo hindi lang sa Russia, kundi pati na rin sa Tsina. Ika nga, “Beware of the friends you make.”

Mahalaga ring i-revisit ang Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement – dalawang kasunduang laging target ng mga aktibista – sa konteksto ng pagiging deterrent ng agresyon ng isang mapagkamkam na kapitbahay.

#3 Autocracy Inc.

Ayon sa commentator sa European politics na si Anne Applebaum, may kapatiran ang mga diktador na tinawag niyang Autocracy Inc. Hindi sila bloke tulad ng NATO. Hindi magkakabit ang bituka nila sa ideolohiya, pero matindi ang networking nila sa larangan ng ekonomiya. Matindi rin ang baraha ni Putin sa ekonomiya: supplier ang Russia ng krudo at gas sa Europa. 35% ng natural gas ng EU ay galing sa Russia. Sa ganyang aspeto limitado ang epekto ng mga economic sanctions sa Russia na hindi kasama ang oil at gas.

Kaya’t mahalagang maitanong na ngayon ang mga kandidato dito sa Pilipinas kung ano ang aktitud nila sa invasion ng Ukraine. Kung sakaling may isang presidenteng maupo sa Pilipinas na may matinding tendency na maging otokratikto, makikipagmabutihan siya, tulad ni Duterte, kay Putin at kay Xi Jinping.

#4 Push back gamit ang teknolohiya

Kung master sa pagwe-weaponize ng teknolohiya at ng internet ang mga Russian, teknolohiya rin ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taga-Ukraine ng mag-push back. Ito rin ang pinto upang mabilis makatulong ang international community.

Gamit ang GoFundMe at crypto currency nakapagpasulpot na ng malaking pondo ang media roon na patuloy na nagrereport. Mismong sa loob ng Russia, tumitindi ang public opinion laban sa pagsalakay at damang-dama ito sa social media.

Bakit ito mahalaga sa mga Pinoy? Dahil teknolohiya rin ang isa sa panlaban natin sa disinformation, kasinungalingan, at pagkitil ng ating mga karapatan. Watch and learn. Lalo na kung mahalal ang anak ng diktador.

#5 Kapatiran ng ‘peace-loving nations’

Mabalik tayo sa posisyon ni Lorenzana. Pinaka-nuanced sa amin ang sagot ni Senador Ping Lacson. Sabi niya, “Kapag ganyang may aggressor, dapat may pakialam tayo.” Dagdag pa niya, signatory ang PIlipinas sa Article 1 ng UN Charter, kaya’t may karapatan tayong kumondena ng invasion ng Russia sa Ukraine.

Sa bandang huli, ang pinakamatinding dahilan para bantayan ang Ukraine ay ito: kapatiran ng mga nagmamahal sa kalayaan at kapayapaan

Maaaring maudyukan ng Russia ang mga player tulad ng Tsina na matagal nang gustong maibalik ang Taiwan sa kanyang poder. Gayun din pagdating sa South China Sea. Kaya’t kung nananawagan tayo sa Tsina na tumalima sa rule of law, dapat maging consistent din tayo sa Russia.

Ngayong nasa sangandaan ang Pilipinas – kung saan ang pagboto ng maling lider ay malaking dagok sa demokrasya – mayaman sa aral ang karanasan ng Ukraine.

Sabi ni Applebaum: “Sa tunggalian sa pagitan ng otokrasya at demokrasya, sa pagitan ng diktadura at kalayaan, nasa frontline ang Ukraine.” Nasa frontline din tayo. – Rappler.com