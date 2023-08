[EDITORIAL] Silang nanumpang magtatanggol sa atin

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

At bakit naka-off ang body cam ng mga pulis? Naka-off ba, o ito'y tampering of evidence dahil ayaw nilang lumabas ang katotohanan?

Nitong August 2, binaril ng mga pulis si Jemboy Baltazar, ang 17 anyos na teenager na napagkamalan ng mga pulis.

Kausap namin ang reporter na si Jairo Bolledo at nagkuwentuhan kami tungkol sa video na ibinigay sa kanya ng pamilya ni Jemboy. Sabi niya, “Matapos ang tatlong oras ng paghahanap, nakita ang bangkay ni Jemboy malapit din sa bangka kung saan siya nalaglag matapos barilin.”

Inilarawan ni Jairo ang napanood niya sa video na kinunan ng mga kaanak mula sa daungan.

“Iba ang dating ng lumbay kapag ama ang naghinagpis. Sinisilip-silip ni Jessie [Baltazar] ang kanyang anak, habang nakakanlong sa kanyang braso at hita – parang La Pieta. Halo-halo sa mukha ni Jessie ang galit, lungkot, at pagkalito dahil sa nangyari sa anak.”

Sa pagpatay kay Jemboy, nanunumbalik ang pagkamatay ni Kian delos Santos, ang 17 anyos din na binatilyong pinatay sa Caloocan. Agosto rin siya pinatay noong 2017.

Napagkamalan. ‘Yan ang “defense” ng mga pulis. Kapansin-pansin din na sa panahong hindi na si Rodrigo Duterte ang presidente, hindi na ginamit ng pulisya ang palusot na “nanlaban” na ibinalandra kay Kian.

Pero nagsusumigaw ang mga tanong. Anim na pulis laban sa dalawang binatilyo sa daungan? Bakit kailangang paulanan ng bala si Jemboy? Maliban sa tama sa batok, may tama rin siya sa kamay. Nasaan ang pinagmamalaking “rules of engagement”?

At bakit naka-off ang body cam ng mga pulis na ito? Naka-off ba, o ito’y tampering of evidence dahil ayaw nilang lumabas ang katotohanan?

Sabi ni Senadora Risa Hontiveros, “alarming and suspicious” kung bakit kinasuhan lamang ang mga officers ng “lesser crime of ‘reckless imprudence resulting in homicide’ instead of the proper charge of ‘homicide.'” Mukhang dahil nga sa walang recording ang body cam kaya downgraded ang kaso.

Sabi sa internet, ito raw ay ang “ugly price of incompetence.” May nagsabi ring “trigger happy” raw ang mga pulis.

Sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Democracy Summit, titiyakin daw niya ang “transparency and accountability on law enforcement operations.” Better said than done, ‘di ba Ginoong Marcos?

Kitang-kita pa rin ang tatak ng predecessor ni Marcos sa pulisya. Buhay na buhay pa rin ang kill, kill, kill culture ni Duterte sa unipormadong puwersa.

Imbes na patamaan ang isang suspek sa bahagi ng katawan na hindi fatal, pinaulanan ng bala. Pero teka, kaya ba nilang umasinta ng non-lethal parts ng katawan? Baka naman pang-perya lang ang shooting skills ng kapulisan?

At bago pa natin pag-usapan ang shooting skills, kamusta ang data gathering at investigative skills? Bakit nag-focus ang mga pulis sa kahit sino na lang sa daungan? Pulis patola na may mentality na kill, kill, kill. Double disaster ito, Ginoong Marcos.

Sabi sa mga press release ng pulisya, magre-refresher course daw ang mga pulis. Sana’y sinserong hakbang ito at hindi lang lip service. Sana’y intensive ito at pangungunahan ng mga eksperto kung saan ma-re-rehabilitate ang killer instincts na itinanim ng tokhang ni Bato dela Rosa at Duterte.

At anong nangyari sa intelligence funds? Saan ginagamit ito? O sadyang salat na ba talaga sa intelligence ang security and safety agencies natin sa ngayon? Paano magkakaroon ng kumpiyansa sa mga pulis kung hindi sila source ng security at sa halip ay kinatatakutan?

Gamitin sa tama ang intelligence funds at ibalik ang respeto sa buhay ng puwersang dapat nangangalaga sa atin.

Sabi pa ni Marcos sa Democracy Summit: The Philippines’ commitment to fight impunity for atrocity crimes is solid and unwavering, notwithstanding the withdrawal of the country from the Rome Statute.

Pangulong Marcos, huwag sana matapos sa refresher courses. I-assess ang kakayanan, katapatan, at kahandaan ng mga pulis na rumespeto ng buhay. Kung bagsak, simulan na ang proseso ng pagtatanggal sa kanila. Madalas, mahirap nang turuan ang old dogs ng new tricks.

Sa totoo lang, maganda na ang kinikita ng mga pulis at lalong napakaganda na ng mga benepisyo. Wala nang puwedeng magsabing underpaid ang mga pulis, o napipilitan maging tiwali dahil sa hirap ng buhay.

Panahon nang singilin ang kagitingan, at taos-pusong paglilingkod mula sa mga pulis – para kina Kian at Jemboy, at sa lahat ng biktima ng incompetence at human rights abuses ng mga alagad ng batas. – Rappler.com