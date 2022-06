[EDITORIAL] Sara, ano’ng puwede mong hugutin kay Rizal?

Isantabi muna natin ang pulitika at magpokus lang tayo sa achievement. “Big shoes to fill,” o hindi birong sundan ang yapak ni Vice President Leni Robredo.

Nagawa ni Leni lahat ng nagawa niya sa harap ng higanteng balakid ng kawalan ng pondo, at pang-iisnab ng mga ahensiya’t lokal na pamahalaan kapag naglalako siya ng programa. (PANOORIN: #WeDecide – The first 100 days with Leni Robredo)

Kahapon, Linggo – ang araw ng inauguration mo, vice president-elect Sara Duterte – at ito’y karaawan din ni Gat Jose Rizal. (FULL TEXT: Vice president-elect Sara Duterte inaugural speech)

Kung merong kang magiging hugot kay Rizal, sana’y ito: Pairalin ang wisdom o dunong sa iyong termino.

Dahil na rin sa unique o natatanging backstory mo, ‘yan ang malaking hamon. Pero tulad nga ng laging mensahe mo – you’re your own woman.

Hindi ka nga si Lee Hsien Loong na may amang tulad ni Lee Kuan Yew ng Singapore – simple lang ang tema ng pamumuno ni Hsien Loong: continuity. Parang mas makikinabang ang bayan kung ang tema mo ay discontinuity.

Alam namin na hindi ka malapit sa tatay mong is Pangulong Rodrigo Duterte at may sarili kang wisyo. Ilang beses mo rin siyang kinalaban sa harap ng publiko. (BASAHIN: Sara, the other Duterte)

Ang mahihiling lang namin sa ‘yo, Sara, ay ito: matuto sa mga pagkakamali ng iyong ama.

Huwag ma-obsess sa isang programang mali at may maling timetable tulad ng giyera kontra droga.

Huwag pumili at umasa sa mga kakilala lang mula sa Davao.

Alam din naming maliliit pa ang mga anak mo Sara, at revelation ang pagkarga mo sa iyong bunso sa entablado. Pero sana’y huwag iwanan ang pamamahala ng Department of Education sa iba, tulad ng ginawa ng ama mo nang ipinaubaya sa mga alipores ang pandemya at ekonomiya.

Sana’y magsilbi kang tagapagtanggol ng mga institusyon, di tulad ng ama mong nambastos at nanira ng mga institusyon at nagpahina ng demokrasya sa bansa.

Spare tire ang pagtingin sa VP sa simula’t sapul. Maraming mga bise ang napilayan dahil hindi nila kapartido ang nahalal na pangulo – andiyan si Benigno Aquino III at si Jejomar Binay, at siyempre si Duterte at si Leni Robredo.

Pero Sara, magka-alyansa at magka-tandem kayo ni Ferdinand Marcos Jr. Dapat tiyakin ni Marcos na may mahalaga kang papel na gagampanan.

Kung may leverage si Marcos Jr. sa oposisyon at mga kritiko dahil sa 31.1 milyong bumoto sa kanya, may leverage ka rin kay Marcos dahil may 31.5 milyong bumoto sa ‘yo.

Sa katunayan, utang ni Marcos Jr. sa iyo ang boto ng Mindanao at pagkakaisang dibdib ng hilaga at timog Pilipinas.

Bilang secretary ng DepEd, nasa iyo ang kapangyarihang mag-”hire and fire.”

Sabi mo nga sa iyong talumpati: “Hindi ako ang pinakamagaling, o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo, ngunit walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Filipino.”

Sa mga aabutan mong mga tao sa burukrasya ng DepEd, sana’y makilatis mo ang mga nagpapanatili lamang ng impluwensiya’t teritoryo mula sa mga sinserong nais ng tunay na pagbabago sa edukasyon sa Pilipinas.

Nawa’y lawakan at laliman mo rin ang paghahanap mo ng mga tunay na expert at huwag magkasya sa mga nagpapalapad ng papel ngayon. Dapat mong hanapin ang mga ekspertong may integridad at sasabihin sa ’yo ang totoo, at hindi ang gusto mo lamang marinig.

Sara, huwag mong sayangin ang political capital mo. May mandato ka mula sa taumbayan na maging mitsa ng tunay na pagbabago. Bilang lider, puwede mong itulak ang repormang makapagbabago ng buhay ng napakaraming Pilipino.

Tulad ng bunsong iyong karga-karga, kalingain mo ang bayan bilang isang ina. Kung saan nabigo ang iyong ama, sana’y magtagumpay ka: pag-aaruga, hindi karahasan; gawa, hindi kuda; demokrasya, hindi kamay na bakal.

Sabi mo nga sa iyong talumpati, “We should not as we could not afford to squander the future of our children.”

Higit sa lahat, ano man ang hidwaan, ano man ang tunggalian, sana’y huwag kang tumulad sa ama mong sarado sa kritisismo, balat-sibuyas, at nagtampisaw sa pulitika ng paghihiganti. – Rappler.com