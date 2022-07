[EDITORIAL] Sagipin ang mga bata

'Isa siyang mahusay na guro, artista, direktor, aktibista, predator, harasser, abuser, sinungaling, at manipulator.'

Isinalarawan ang paaralang ito na isang “bohemian, free wheeling community” ng mga dating estudyante.

ito ang prestihiyosong Philippine High School for the Arts (PHSA), ang pangunahing paaralan sa larangan ng sining sa bansa.

Pero ang “bohemian community” na ito ay hindi isang commune na binubuo ng mga taong nasa tamang gulang. Sabi nga ng report ng Vice World News, ito’y binubuo ng mga menor de edad, mga 12 hanggang 16 años, na ipinagkatiwala sa mga titser, staff, at administrador ng paaralan.

Inexpose ng Vice report ang mga kuwento ng pang-aabuso ng ilang mga staff at guro, at ang sistema at kulturang nagpapanatili nito.

Sabi ng isang dating estudyante tungkol sa gurong nang-abuso sa kanya: “Isa siyang mahusay na guro, artista, direktor, aktibista, predator, harasser, abuser, sinungaling, at manipulator.”

Ito ba ang kapalit ng pagdadalubhasa sa sining – ang pag-gradweyt na baon ang peklat ng pang-aabuso?

Madaling lumikha ng sariling mundong nakahiwalay sa batas ng lipunan sa paaralang ito – isa itong boarding school sa bundok ng Makiling sa Los Baños, Laguna kung saan kontrolado ng mga guro at staff ang mga bata 24/5.

Napakataas ng standard at istrikto ang treatment sa mga estudyante pagdating sa pag-aaral – sa dahilang preparasyon ito sa marahas na mundong kanilang sasalihan pagkatapos ng paaralan.

Pero kung ano ang higpit daw sa akademikong larangan, siya namang luwag sa relasyong titser-estudyante. Sabi ng salaysay ng Vice: Madalas daw ay umiistambay at natutulog ang mga titser sa dormitoryo ng mga estudyante nang halos walang patnubay at walang accountability ng school administrators.

Hindi natin kailangan maging eksperto upang mapagtanto na ang environment na ito ang nagbibigay daan sa pang-aabuso. Walang safeguards na nakalatag sa paaralan – lahat ay nakabatay sa tiwala sa mga otoridad. Ang tiwalang ito ang ilang dekada nang sinasamantala ng ilang mapang-abusong titser at staff – at batay sa akusasyon mismo ng mga dating biktimang alumni – ay pinagbubulag-bulagan ng admin o mga tagapangasiwa.

Pero ang kumukumpleto sa cycle ng pang-aabuso ay ang kawalan ng mekanismong magpapadali sa pagrereport ng pang-aabuso.

Sa PHSA, kung gusto mong magreklamo, dadaan ka sa bureacratic na proseso kung saan hahanapan ka ng “documentation and notarization” bago imbestigahan ng eskuwelahan ang alegasyon mo.

Kung ikaw ay isang teenager na inabuso, nangangatog sa takot na kumalaban sa otoridad, nanliliit sa kahihiyan, saan ka huhugot ng lakas upang magdokumento at magpanotaryo – lalo na kung hindi mo pa naisusumbong sa iyong pamilya?

Ang boarding school system, ang kawalan ng safeguards at oversight sa kampus, at ang madugong proseso ng pagrereport – lahat ng ito’y nagpanatili ng sistemang pabor sa abuser.

Sabi ng PHSA, “unfair” daw at “sweeping generalization” na tawaging “haven for abuse” ang paaralan tulad ng pagsasalarawan sa artikulo ng Vice.

Ayon sa Child Rights Network Philippines, isang alyansang nagtatanggol ng karapatan ng mga bata, ito ay “crimes of power,” kung saan “tilted” o dehado ang mga biktima sa “power relations” sa pagitan ng biktima at guro/house parents.

Binibigyang diin ng Department of Education na hindi nito palalampasin ang pang-aabuso sa ano mang porma, pero ‘pag hindi nagbago ang reporting mechanisms sa paaralang ito, papaano maglalakas-loob ang mga biktima?

Magiging ligtas ba ang mga bata sa PHSA ngayong manunumbalik na ang face-to-face education sa Nobyembre?

Tatlong buwan na lang at muli nang iiral ang dating sistema sa paaralan sa bundok ng Makiling. Sana’y bilisan ang imbestigasyon ng inatasang ahensiya, ang National Bureau of Investigation, at bilisan din ng DepED ang pagtatalaga ng mga safeguards sa paaralan na hindi naman makasasakal sa pang-akademikong paglago ng mga bata.

Sa gitna ng masalimuot na pulitika, toxic na social media, pang-ekonomiyang paghihingalo, huwag nating kalimutan ang mga bata. Sa bandang huli, sila ang puno’t dulo ng pagsisikap natin bilang lipunan. – Rappler.com