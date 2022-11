[VIDEO EDITORIAL] Ang gangsterismo ni Bantag at impunity sa Bilibid

Akala natin wala nang tatalo pa sa milagrong ginawa ng dating BuCor chief na si Nicanor Faeldon na nagtangkang magpardon sa convicted murderer and rapist na si Antonio Sanchez.

Aba here comes Gerald Bantag, and suspendidong hepe ng Bureau of Corrections – mas malaki ang ego, mas feeling-diyos.

Siya ang hepe sa Bilibid na nagpatayo ng napakalalim na swimming pool dahil “master scuba diver” daw siya at para daw sa disaster training.

Tila may talento talaga ang Duterte administration sa paghahanap ng pinakabulok na mga pinuno. Oktubre na nasuspinde si Bantag dahil naging person of interest sa kaso ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid.

Inagaw ng excavation sa Bilibid ang atensiyon ng publiko sa pagpaslang sa isa sa kakarampot na matapang na mamamahayag sa bansa.

Muli kitang-kita ang pattern ng impunity na tatak sa noo ni Rodrigo Duterte.

Sana’y alam na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Justice Secretary Crispin Remulla na hindi uubra ang simpleng pagpapalit ng liderato sa BuCor.

Kailangan dito ng honest-to-goodness cleansing, pagbabalik ng propesyonalismo sa mga warden, at agarang maibsan ang hindi makataong overcrowding na ugat ng mayores at kubol system.

Hindi inilagay ng lipunan ang mga nahatulan sa kulungan upang kalimutan at paagahin ang kanilang impiyerno. Ang sistema ng hustisya ay hindi natatapos sa korte at pagkukulong – ito’y nasusundan dapat ng rehabilitasyon.

Sabi nga ni Fyodor Dostoevsky, “The degree of civilization in a society can be judged by entering its prisons.” Kung iyan ang pamantayan, talagang dispalinghado ang ating lipunan. — Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Ang gangsterismo ni Bantag at impunity sa Bilibid