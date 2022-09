[VIDEO EDITORIAL] Kultura ng paglimot – ‘yan ang kasalanan natin nitong 50 taon

Ano ang malaki nating pagkakamali nitong nakalipas na 50 taon? Malaking palaisipan ang kambal na alaala natin sa Martial Law: ang isa’y madilim at nakapangingilabot, at ang isa’y tila alamat ng masaya at marangyang buhay.

At bakit bulnerable tayo – o “sucker” – sa ganitong mga kuwentong kutsero?

Sabi ng historyador at propesor na si Maris Diokno, “omission” daw.

Hindi natin natanto na tila anay ang mga false public memories na ngangatngat sa kasaysayan.

Sabi niya, hindi daw natin na-appreciate ang public memories ng mga naganap sa kasaysayan at kung paano naukit ang mga memoryang ito. Hindi natin ibinahagi ang mga kuwento ng Martial Law sa mga textbook at sa ating mga social circle.

Kaya’t nagkaroon ng puwang ang disinformation. Sumiksik ang mga pekeng kuwento sa maraming butas na nilikha ng paglimot sa kasaysayan ng Martial Law.

Ang kailangan nating maintindihan: Ang kabayanihan ngayon ay hindi lang tapang mag-fact check kundi tapang magturo, magkuwento, magsulat, magsadula, at mangampanya tungkol sa tunay na mga pangyayari noong Martial Law.

Ani Diokno, kailangang ituro ang historical empathy para maintindihan ang mga nangyari noong nakaraan, mga gumanap noon, at mga motibo gamit ang “credible historical evidence.” Hindi lamang karunungan ang magdudugtong sa atin sa nakaraan; kailangan rin ang historical empathy. – Rappler.com

