[VIDEO EDITORIAL] Si Marcos at ang fairy godfather na Estados Unidos

Gamitan, palitan ng ampaw at konkretong mga pangako, pabilugan ng ulo. ‘Yan ang relasyong Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng dalawang Marcos.

Lahat ng mata ay na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabalik niya sa bansang nagsilbing pangalawang tahanan niya.

Dito sa Estados Unidos naganap ang mga “wild days” ni Marcos Junior bilang isang “virtual prince.”

Pero hindi na “carefree and lazy” ang Marcos Jr. na nagbalik-Tate, kundi isang presidente. Maraming siyang responsibilidad at maraming multo ng nakaraan na pilit tinatalikdan.

Halimbawa, naganap ang biyahe niya sa Amerika sa ika-limampung anibersaryo ng deklarasyon ng kanyang ama ng Martial Law sa Pilipinas. Naganap ito sa panahong marami pang mga biktima ng Martial Law na walang kompensasyon at walang closure.

At siyempre, madalas inihahain sa publiko ang putaheng gawa sa “politics fairyland.”

Sa meeting nila, maraming sinabi ang fairy godfather na si President Joe Biden ng United States kay Junior. Nag-usap sila tungkol sa relasyon ng Pilipinas at US, at tungkol sa human rights. Pero lahat ng ito ay may ibang kahulugan.

Kung titingnan, napakaraming bagay ang nagbago sa 50 taong nakalipas. Pero sa buod ng maraming bagay, maraming halos walang nagbago, tulad ng relasyon sa pagitan ng US at Pilipinas.

At sa pagtapak ni Marcos sa US at pakikipaghuntahan kay Biden, malinaw ang mensahe ng long-time ally: Bata namin ito tulad ng tatay niya.

Si Marcos naman, marahil nasambit niya pag-tapak sa New York: “I’VE ARRIVED.” – Rappler.com

