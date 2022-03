[VIDEO EDITORIAL] 5 dahilan bakit dapat may pakialam tayo sa Ukraine

Sa presidential debates ng CNN Philippines, tinanong ang mga kandidato tungkol sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Nagpokus ang sagot ng ilan sa epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ng giyera. Siguradong magmamahal na naman ang bilihin. Apektado rin ang ating mga OFW na nagpapadala ng remittances sa Pilipinas.

Pero lagpas sa usaping sikmura – why should we care?

Sa video editorial na ito, naglista kami ng limang dahilan.

Sa bandang huli, ang pinakamatinding dahilan para bantayan ang Ukraine ay ito: kapatiran ng mga nagmamahal sa kalayaan at kapayapaan.

Maaaring maudyukan ng Russia ang mga player tulad ng Tsina na matagal nang gustong maibalik ang Taiwan sa kanyang poder. Gayun din pagdating sa South China Sea.

Kaya’t kung nananawagan tayo sa Tsina na tumalima sa rule of law, dapat maging consistent din tayo sa Russia.

Ngayong isang crossroads ang Pilipinas – kung saan ang pagboto ng maling lider ay malaking dagok sa demokrasya, mayaman sa aral ang karanasan ng Ukraine.

Sabi ni Anne Applebaum, commentator sa European politics, ‘Sa tunggalian sa pagitan ng otokrasya at demokrasya, sa pagitan ng diktadura at kalayaan, nasa frontline ang Ukraine.’

Nasa frontline din tayo. – Rappler.com