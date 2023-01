[VIDEO EDITORIAL] Paano ka makakatulog nang mahimbing, Pangulong Marcos?

Hindi raw pinapatulog ng isyu ng South China Sea si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Mabuti naman, Mr. President. Talaga namang kailangang mabulabog ang tulog para maproseso ang problemang ito. Mabuti naman at hindi ito tulad ng laid-back na aktitud mo sa isyu ng sibuyas at ang pagiging secretary ng Department of Agriculture na iyong inako.

But we digress.

Ika nga ng musical na Hamilton, “We are outgunned, outmanned, outnumbered, outplanned” sa South China Sea o ang tinatawag nating West Philippine Sea. Wala na tayong magagawa sa “outgunned, outmanned, and outnumbered.” Pero sana hindi tayo “outplanned.”

Sabi ni Marcos, ito ang “new golden age” at umaasa siyang magkakaroon ng “maturity” sa relasyong Pilipinas at Tsina. Dito pumapasok ang planning sa aspeto ng “maturity” sa foreign relations.

Malinaw naman na improvement si Marcos sa sinundan niyang si Rodrigo Duterte na walang alam kundi kowtow politics sa harap ng Beijing.

Pero hindi rin naman sinusundan ni Marcos ang yapak ni dating pangulong Benigno Aquino III na maituturing mang confrontational ay siyang nagsampa ng kaso sa Hague tribunal na nauwi sa panalo noong 2016.

Sa harap ng ganitong balance of power, pumapasok ang papel ng Estados Unidos.

Sa chess game sa West Philippine Sea, ang US ang pinaka-obvious leverage ng Pilipinas. Interes ng US na ipagtanggol ang Pilipinas upang pangalagaan ang maritime trade na dumaraan sa West Philippine Sea. Major outpost din ang Pilipinas ng US sa pagbabantay nito sa Tsina, lalo na sa lumalalang agresyon nito laban sa Taiwan.

Alam natin na long game ang gusot sa karagatan, at hindi ito mareresolba sa mabilis na hinaharap.

Sa pamamagitan man ng diplomasya o lakas-militar o kombinasyon nito, ma-secure lamang natin ang mga karagatan para sa mga Pilipinong mangingisda, aba’y puwede ka nang maghilik mamayang gabi, Pangulong Marcos. – Rappler.com

