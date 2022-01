[VIDEO EDITORIAL] New Year call sa Comelec: Sundan ang yapak ng 35 tabulators

Ano ang kakaiba sa Bagong Taon natin ngayong 2022?

Ito ang pinaka-high stakes na election year para sa ating demokrasya simula 1986. Limang buwan na lang, ihahalal na ng mga Pilipino ang bago nating pangulo.

Ilang araw na lang at maglalabas na ang Comelec ng listahan ng opisyal na mga kandidato. Ang pinakamahalagang panawagan ngayon ay ito: ang pagtataguyod ng pundamental na prinsipyo ng integridad ng halalan.

Sana’y manindigan ang Comelec sa mga election law, magdesisyon nang malinaw, at magdesisyon nang tapos.

Sundan sana ng Comelec ang propesyonalismo ng 35 tabulators na nauna sa kanila tatlong dekada na ang nakalipas.

Ang bida ng 2022 elections ay ang botante. Ang rallying cry ng Rappler ay #WeDecide: Atin ang Pilipinas.

Panawagan ito sa lahat na tanggalin ang piring sa mga matang itinapal ng social media at online manipulation. I-reject natin ang nostalgia at ampaw na panaginip.

Hingan natin ng konkretong plataporma ang mga tumatakbo. Suriin natin ang kanilang mga track record – lalo na kung ito’y tadtad ng resibo ng pagsisinungaling, kawalang-puso, kainutilan, paninindak, at korupsiyon.

Sabi ni Mahatma Gandhi: A great man may not do great things but they do ordinary things greatly. ‘Yan ang 35 tabulators.

Ito ang tawag ng kasaysayan sa mga commissioner ng Comelec. Ito ang tawag ng kasaysayan sa mga botante. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] New Year call sa Comelec: Sundan ang yapak ng 35 tabulators