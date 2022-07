[VIDEO EDITORIAL] Si Presidente Marcos at ang salamin ng kasaysayan

Sana'y nanalamin ka at ang namasdan ay isang lingkod-bayan

Lahat ng salin-kapangyarihan o transition, may dalang pag-asa – at mayaman diyan ang gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr. ngayon.

Tradisyonal na hindi panahon ng pagkondena ang first 100 days, pero hindi ito nangangahulugang titigil kami sa pagtutuwid ng mga mali.

“Inspirational” daw ang talumpati ni Marcos Jr. Pero marami ring eksaherado, half-truths, at mga lantarang hindi totoo na binanggit dito.

Pangulong Marcos, ito na ang pagkakataong ipamukha sa mga kritiko na hindi ito tungkol sa pagbabagong-puri ng pamilyang Marcos.

Ang unang 100 days ang magtatakda ng priorities at policy directions mo: nasa bingit tayo ng alanganin sa ekonomiya dahil sa nagtataasang presyo ng krudo at bilihin.

Sa pag-ako mo ng Department of Agriculture, itinetelegrama mo sa buong bansa na kaya mong lutasin ang problema sa gutom, pagkain, at nabansot na agrikultura.

Simula na ang mahirap at mabusising trabaho ng pagpapatakbo ng bansa.

Sana’y nanalamin ka at nahubad ang alamat, ang pekeng naratibo, ang pamana ng ganid na pamumuno ng ama.

Sana’y nanalamin ka at ang namasdan ay isang lingkod-bayan – mapagkumbaba at may pagkilala sa karupukan. – Rappler.com



