[VIDEO EDITORIAL] Bawiin natin ang public space

Bakit takot ang kampo ni Marcos at ang gobyerno sa Rappler at sa matatapang na media? Kung mapatatahimik ang Fourth Estate, malaya na ang mga ahente ng kasinungalingan na baliktarin ang mundo.

Nitong February 28, nag-chorus na ang kampo ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. at Office of the Solicitor General sa paninira sa nilagdaang kasunduan ng Rappler at Commission on Elections.

Ang memorandum of agreement o MOA ay kasunduang magtutulungan sa paglaban sa disinformation at pagsulong ng voter awareness.

Itinuturo ni Calida ang umano’y closure order ng Securities and Exchange Commission noong 2018 laban sa Rappler – na siya mismo ang nagpakulo – upang igiit na “walang legal personality” ang Rappler na pumasok sa isang MOA.

Wrong, Mr. Calida.

Mismong SEC ang nagsabing “business as usual” ang Rappler, hangga’t hindi “final and executory” ang kinikuwestiyong closure. Kasalukuyang pending ang kaso sa Court of Appeals.

Bakit takot ang kampo ni Marcos at ang gobyerno sa Rappler at sa matatapang na media?

Kung mapatatahimik na ang Fourth Estate, lubos na ang kontrol sa kamalayan ng taumbayan. Malaya na ang mga ahente ng kasinungalingan na baliktarin ang mundo.

Nitong March 7, nag-file ang OSG ng kasong magpapawalang-bisa sa MOA ng Rappler at Comelec sa Korte Suprema dahil daw paglabag ito sa karapatang free speech.

Kalaunan ay ipinasuspinde rin ng Comelec ang MOA nito sa Rappler. Sa ilalim ng kasunduan, kasama sa responsibilidad ng Rappler ang pagfa-fact-check.

Kailan pa naging paglabag sa free speech ang pagsasabi ng katotohanan sa pamamagitan ng pagfa-fact check? Kapag napatahimik ang media, susunod na ang pangkaraniwang mamamayan.

Kaya’t ito ang panawagan ng Rappler: Bawiin natin ang public space. WeDecide: Atin ang Pilipinas. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Bawiin natin ang public space