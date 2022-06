[VIDEO EDITORIAL] Ang ‘resilient’ class ng 2022

Sa mundo natin kung saan ang 'resilience' ay nauuwi sa 'silence' – may habilin ang Rappler sa mga bagong gradweyt

Gagradweyt ka ba ngayon?

Masuwerte ka, dahil ang mga naunang mga grumadweyt sa iyo, ni hindi naka-martsa, at nagkasya na lang sa virtual.

May iba ngang gradweyt ng 2020 na ni hindi nakalahok sa virtual event.

Gamit ang teknolohiya, hindi nila naramdaman ang pagmamahal ng paaralan, guro, at kaklase.

Pero deserved ng Batch 2022 ang face-to-face graduation, tulad ng isinulat ni Prof. Joselito De los Reyes sa Saludo sa Batch 2022.

Una nilang dinanas ang K to 12 program, ang binagong curriculum kasabay ng putok ng bulkan, pandemya, bagong learning platform, mga nangangapang propesor, at hiwalayang Moira at Jason.

Ngayon, sa kabila ng lahat ng patong-patong na health and safety protocols, sa wakas, hindi ba, dasurv ng Batch 2022 ang face-to-face na seremonya para makapagtapos?

Dahil kayo ang resilient class of 2022.

Paumanhin mga graduate sa salitang resilient. Alam naming madalas gamitin ang salitang ito na excuse sa pagpapanatili ng maling sistema.

Sa madaling salita – naging synonym ang resilient ng silent. Naging kasing-kahulugan ito ng pananahimik.

At ‘yan ang iiwan naming mensahe sa inyo, mga gradweyt ng 2022. Huwag manahimik.

Pangalawa: Maging matapang sa harap ng tunggalian; maging bukas sa malayang talakayan.

Pangatlo at huling mensahe sa mga gradweyt: Huwag tumigil sa pag-aaral. Hindi pa tapos ang inyong edukasyon.

Matuto, maging bukas sa bagong pananaw, at mag-enjoy sa mga paghamon.

Magsisimula pa lamang ang panibago ninyong unibersidad, ang unibersidad ng aspalto’t lansangan, ang unibersidad ng buhay.

Huwag maging resilient – maging matapang. #CourageOn – Rappler.com

