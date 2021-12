[VIDEO EDITORIAL] Bitin ang ‘symbolic’ ban sa pol ads ng Google

Ang sarap sana pakinggan: may ban na on political ads ang Google.

Sabi ng Google, hindi nito papayagan ang political advertising sa pamamagitan ng Google Ads, Display, at Video 360. Pati na raw sa mga shopping platform na maglalagay ng ads sa Google, YouTube, at properties ng partners nito.

Natuwa ang Comelec. Natuwa ang election watchdog Kontra Daya. Pero, sapat ba ito?

Ang siste, ang ban ng Google ay mangyayari lang sa panahon ng election period mula February 8, 2022, hanggang May 9, 2022.

Ang Nobyembre, Disyembre, at Enero ang tunay na campaign period kung pagbabatayan ang election spending. Ngayon ibinubuhos ang pera sa ads lalo na sa online.

Wala pa riyan ang Facebook.

Ayon na mismo sa whistleblower ng Facebook na si Frances Haugen, nagtaingang-kawali ang Facebook sa harap ng ebidensiyang nakasasama sa mga bata at nakapagpapalala ng pagkakabiyak-biyak sa lipunan ang produkto nito.

Kikilos ba ang Facebook laban sa masamang content tungkol sa eleksiyon? Sana.

In the end, it’s all about profit. Disinformation wasteland pa rin ang online landscape natin.

Sana, they put their money where their mouths are. Dapat managot ang mga platform sa disinformation na nilikha nila, lalo na ngayong eleksiyon.

Dapat silang managot sa pagwasak sa demokrasya at pagsira sa katinuan ng ating mga kabataan. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] Bitin ang ‘symbolic’ ban sa pol ads ng Google